Frank Louter en turnbond uit elkaar, coach van TON mag geen turnsters uit nationale selectie meer coachen

Turncoach Frank Louter is door de KNGU weggehaald bij de Nederlandse vrouwenselectie. Dat heeft de bond vanmiddag bekendgemaakt. Daarbij wordt wel gemeld dat het niet te maken heeft met het lopende onderzoek naar misstanden in de sport.

Louter is bij Topturnen Oost Nederland coach van twee turnsters van de nationale selectie. Technisch directeur Mark Meijer van de KNGU over het besluit om Louter (en ook Patrick Kiens) aan de kant te zetten: “Als eindverantwoordelijke voor topsport en talentontwikkeling binnen de nationale selectie turnen dames wil ik constant in gesprek zijn over de onderlinge samenwerking. Die samenwerking was al belangrijk, maar is met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de noodzaak tot cultuurverandering alleen maar groter geworden."

Communicatie en respect

"Dan heb ik het concreter over bijvoorbeeld de manier waarop we onderling communiceren en respect tonen naar elkaar, de mate waarin de aangepaste trainingssetting wordt geaccepteerd, het kritisch kunnen reflecteren op alles wat we doen, openstaan voor feedback en constructieve deelname aan de sessies van de Talentenacademie", vervolgt Meijer.

Verschil van inzicht

"Ik kom tot de conclusie dat het verschil van inzicht over de (verdere) invulling van het topsportprogramma turnen dames te groot is en helaas onoverbrugbaar is gebleken. De afwegingen waren individueel per coach, maar de conclusie was dezelfde, namelijk dat er wat mij betreft geen basis meer is voor verdere samenwerking.“

Consequenties

Hij geeft aan het het een moeilijke beslissing was: "Het waren geen makkelijke besluiten. Ze zijn zeer zorgvuldig en alles behalve lichtvaardig genomen. Je hebt niet alleen te maken met clubs en trainers, maar ook met atleten die hun droom najagen. De consequenties van dit besluit zijn ook voor de atleten groot, dat besef ik heel goed. We nemen onze turnsters serieus en zoeken samen met hen en de Atleten Commissie naar een oplossing."