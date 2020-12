Boek over het Grote Geheim: de worstelingen binnen een gezin over familielid in gevangenis

Als iemand achter de tralies verdwijnt, rust daar binnen het gezin vaak een groot taboe op. Tijdens het schrijven van het boek en het maken van de portretten ontdekte Wiosna hoe gevoelig dit ligt. "Kinderen vinden het moeilijk om erover te praten. Zij zijn bang dat anderen afstand van ze nemen. Daardoor wordt het een geheim dat ze met zich meedragen."

Bewust verzwegen

Terry, een Limburger die alweer wat jaartjes in Enschede woont, kan daarover meepraten. Ook hij staat in het boek. Als tienjarige verdween zijn vader voor acht jaar in het gevang. "Ik heb er toen heel bewust voor gekozen om het tegen niemand te vertellen", aldus Terry tegenover de microfoon van RTL Boulevard. "Was bang dat ik ermee gepest zou worden. Of dat ik niet meer welkom zou zijn."

Tekst gaat verder onder foto

Terry uit Enschede zag op tienjarige leeftijd zijn vader voor vele jaren achter de tralies verdwijnen (Foto: Wiosna van Bon)

Hij maakte zich zorgen over zijn vader. En kwam er later achter dat ook zijn vader zo zijn zorgen had. "Alleen zijn dat vaak zaken die je niet bespreekt tijdens een bezoekje aan de gevangenis."

Anoniem

De uit Den Bosch afkomstige fotografe Wiosna kwam via haar vriend, die in Twente studeert, in aanraking met Terry. Voor haar boek portretteerde ze in totaal 25 gezinnen. "Heel bewust anoniem, waarbij ik in het midden heb gelaten welk misdrijf op welk gezin van toepassing is. Juist om te voorkomen dat het anders tóch weer over het misdrijf gaat."

Het boek deelde ze in chronologische volgorde in: "Je ziet vaak drie hele duidelijke overeenkomsten. Het moment dat de overige gezinsleden erachter komen - de aanhouding dus - het moment dat iemand vast komt te zitten en daarna het moment van vrijlating."

Ze merkte vooral dat veel gezinnen daar op hun eigen manier mee omgaan. Al ontdekte ze ook zeker bepaalde parallellen. "Daarbij gaat het met name om de psychische fases, waarin mensen verkeren: het ontkennen, het accepteren."

Worstelingen

Wiosna zegt met haar boek begrip te willen creëren bij de buitenwacht: "Bewustwording voor de worstelingen waarmee deze gezinnen kampen."

De Tukker Terry vindt het een goede zaak dat het boek er ligt en meent dat het van grote steun kan zijn voor 'achterblijvers' van andere gezinnen: "En nu is het van belang dat ook anderen met hun verhaal naar buiten durven te komen."