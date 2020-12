Voetbalmuseum dolenthousiast na bezoek aan pand in Deventer: 'Zo'n kans krijgen we nooit meer'

De voormalige bibliotheek aan de Brink in Deventer is in beeld als locatie voor het Nationaal Voetbalmuseum. (Foto: Archief)

De kans dat het Nationale Voetbalmuseum zich in Deventer vestigt, wordt steeds groter. Grondlegger van het museum Matty Verkamman is 'flabbergasted' na een bezoek aan het voormalige bibliotheekpand aan de Brink, dinsdagmiddag. "Het museum kan de voetbal-hotspot van Nederland worden."

Utrecht en Rotterdam zijn al langer in de race om het museum binnen te halen, Deventer is pas sinds vrijdag in the picture. Maar één belletje en één bezoekje later is Deventer wel meteen de favoriet. "We hebben een sterke voorkeur voor een separaat museum; een groot Nationaal Voetbalmuseum", vertelt Verkamman. En dát kan in Deventer. Terwijl het voetbalmuseum in Rotterdam en Utrecht slechts onderdeel van een museum zou worden. "Zo'n kans als dit krijgen we nooit meer, daar ben ik van overtuigd", jubelt Verkamman. "Alles is eigenlijk om te toveren tot een waanzinnig museum."

Groot genoeg

Van tevoren was het vooral de vraag of het oude bibliotheekpand aan de Brink groot genoeg zou zijn. "We hadden begrepen dat het vierhonderd vierkante meter groot was, maar het is meer dan vierduizend vierkante meter", zegt Verkamman. "Ik ben echt flabbergasted; ik ga nog enthousiaster weg dan ik ben gekomen. Het is een ongelofelijk mooie ruimte, die ongekende mogelijkheden biedt."

Verkamman gaat nu een bezoek plannen met de mede-grondleggers van het museum. Mogelijk komen Johan Derksen, Hugo Borst en museumbestuurder Kees Jansma nog deze week naar Deventer. Wat daarna de verdere vervolgstappen zijn? "De architecten moeten aan het werk, tekenen hoe het museum eruit zou kunnen gaan zien. En het is de vraag hoe de gemeente gaat reageren. Wij hebben er in ieder geval een heel goed gevoel bij, en pandeigenaar Arjen Lagerweij ook. Dan is het niet zo moeilijk meer."

Appartementen

Lagerweij is inderdaad ook enthousiast; hij benaderde Verkamman afgelopen vrijdag zelf. Toch reageert hij iétsje gereserveerder: "Het is heel leuk, maar ik heb mijn plannen voor appartementen net af..." In die plannen was ook een museumruimte ingetekend. Dat had Lagerweij met de gemeente Deventer afgesproken, het was een voorwaarde voor de verkoop. Lagerweij: "In het bestemmingsplan is opgenomen dat er een museum van minimaal driehonderd vierkante meter in moet komen."

Het kan best zijn dat Lagerweij voor een Nationaal Voetbalmuseum meer ruimte vrij maakt. "Dat hangt een beetje van de plannen voor het museum af. Het moeten dan niet alleen losse vitrines met wat voetbalshirtjes zijn, het gaat om het verhaal." De plannen van Verkamman en co zijn veel grootser dan dat. "Het museum kan de voetbal-hotspot van Nederland worden, een museum met nationale of zelfs internationale uitstraling."