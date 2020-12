Niet alleen afsteken, maar ook bezit van vuurwerk in Veiligheidsregio IJsselland strafbaar

Niet alleen het afsteken, maar ook vuurwerkbezit is rond de jaarwisseling strafbaar in de Veiligheidsregio IJsselland. Dat heeft voorzitter Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland aangegeven na het overleg tussen de elf burgemeesters in de regio IJsselland.

"Het gebeurt onder de noemer van vervoer, maar daarmee is ook het bezit van vuurwerk strafbaar", aldus burgemeester Snijders van Zwolle, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. Het is volgens Snijders niet de bedoeling om een heksenjacht te ontketenen. "Het maakt het makkelijker om op te treden bij vuurwerkoverlast", legt Snijders uit.

Handhavers hoeven mensen niet op heterdaad te betrappen bij het afsteken van vuurwerk. "Je kunt mensen vragen en vuurwerk in beslag nemen als ze dat in bezit hebben."

Vuurwerkoverlast

In de aanloop naar de jaarwisseling is er volgens Snijders zeker sprake van vuurwerkoverlast. "Daar wordt ook tegen opgetreden als handhavers er achter kunnen komen", aldus de voorzitter van de veiligheidsregio. Maar hier geldt dus vooralsnog wel dat mensen op heterdaad betrapt moeten worden. En dat maakt handhaving niet gemakkelijk.

Stijging coronabesmettingen

In de Veiligheidsregio IJsselland neemt het aantal coronabesmettingen toe", zegt Rianne van den Berg van de GGD IJsselland. "De afgelopen week hebben we een stijging gezien op drie fronten. Het aantal testen is gestegen, het aantal positieve testen is omhoog gegaan en ook het percentage positieve testen is gestegen, zelfs meer dan de landelijke stijging", aldus Van den Berg.

Het aantal besmetting in IJsselland bedroeg afgelopen week 1232. De afgelopen 24 uur werden 170 mensen positief besmet met het coronavirus, 27 meer dan gisteren.

Specifieke stijging

Versoepelingen zijn in IJsselland zeker niet aan de orde. "De afgelopen week hebben we heel specifiek een stijging gezien in de categorie jongeren tussen de tien en de twintig jaar en vooral jongeren op het voortgezet onderwijs", zegt Van den Berg. Die besmettingen vinden vaak niet op school plaats maar thuis, geeft Van den Berg aan. "Dat ze misschien in huiselijke omgeving chillen met andere jongeren en dat het voor hen heel lastig is om zich aan anderhalve metermaatregel te houden."

In de Veiligheidsregio IJsselland zijn een aantal coronaclusters. "In verschillende instellingen maar zeker ook in de scholen. Er zijn ook scholen waar het aantal besmettingen hoog is. Daar is ook over bericht in de media." Of daar extra maatregelen genomen moeten worden, laat de GGD bij de scholen waarbij de GGD wel een adviserende rol heeft.

Continuïteit van de zorg

Van den Berg sluit niet uit dat het aantal ziekenhuisopnames door corona zal oplopen de komende weken. De continuïteit van de zorg is dan ook een grote zorg voor Van den Berg. "Uiteindelijk komt daar alles samen. De mensen die op de ic's worden opgenomen, de mensen die een bed nodig hebben in de verzorg- en verpleeghuizen. De grote zorg is nog steeds het personeel. Kan het personeel het aan? Personeel dat eigenlijk al tien maanden onder immense druk moet presteren. Dan hoop je dat er in zo'n decembermaand iets van verlichting is, maar het tegenovergestelde is het geval."

"We willen zo graag wat losser, maar juist nu is het belangrijk om ontzettend alert te blijven en goed op te letten", aldus Snijders. "Het coronavirus is nog stevig aanwezig in de samenleving."

Coronamoeheid

Snijders ziet dat er bij mensen coronamoeheid optreedt. "Kerst komt er aan en de jaarwisseling, en nu met corona er bij wordt er een zwaar beroep op ons gedaan als mensheid en dat is heel lastig. Dat zien we ook, maar we weten ook dat het in ons eigen gedrag zit. En dat gedrag is allesbepalend voor het terugdringen van het coronavirus. "