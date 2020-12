Verbouwingskosten Kulturhus in Borne: extra overschrijding van bijna twee ton

Borne heeft het financieel al zwaar en nu krijgt de gemeente opnieuw een financiële tegenvaller te verwerken. De verbouwing van het Kulturhus valt 190.000 euro extra hoger uit dan begroot. Eerder was al duidelijk geworden dat het budget met 173.000 euro was overschreden. Met de nieuwe overschrijding komt het totaal uit op 363.000 euro.

Voor de derde keer in korte tijd richt een bestuurder van de gemeente Borne zich nu in een mea culpa aan de gemeenteraad.

Azc Azelo

Eerder trokken wethouder Kotteman en burgemeester Pierik het boetekleed al aan vanwege de gang van zaken rond het azc in Azelo,. Ook wethouder Spekschoor maakt nu excuses. Hij heeft de raad niet ingelicht over de extra overschrijding bij de verbouwing van het Kulturhus.

"Eind 2019 was al bekend dat er een overschrijding was. Nu blijkt die hoger te zijn. Eind 2019 waren de werkzaamheden aan het Kulturhus nog niet volledig afgerond. Daarna zijn de kosten nog verder opgelopen", zegt hij.

Raad niet ingelicht

Probleem voor de wethouder is dat hij de raad niet heeft ingelicht over die extra overschrijding. Geen goede zaak, oordeelt de wethouder over zijn eigen handelen. Hij omschrijft die werkwijze als onderdeel van de cultuur in het Bornse gemeentehuis.

Een cultuur die snel moet veranderen wat de wethouder betreft. "Daar moeten we scherper op zijn."

Eerst melden

De wethouder moet hopen op een vergevingsgezinde Bornse gemeenteraad. "Ik heb geen keus, het is al uitgegeven." En dat had anders gemoeten, ziet ook de wethouder in.

De overschrijding had eerst gemeld moeten worden aan de raad omdat die over het geld gaat en pas na goedkeuring van de raad had het extra geld uitgegeven kunnen worden.

De 190.000 euro extra overschrijding bestaat uit twee delen. Het gaat om een bedrag van 90.000 euro aan werkzaamheden die nog niet uitgevoerd waren. Bovendien is er een fout gemaakt met de berekening van de btw die betaald moest worden.

btw- compensatiefonds

Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies door middel van een btw-compensatiefonds (grotendeels) de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Het bedrag dat de gemeente Borne terug kon krijgen bleek echter 100.000 euro lager dan verwacht.

Het extra tekort van 190.000 euro wordt deels opgevangen uit een reservepotje en het Kulturhus gaat meer huur betalen. "De huurverhoging voor het Kulturhus is reeds afgestemd en veroorzaakt geen extra nadeel voor het Kulturhus", aldus het gemeentebestuur in een memo aan de raad.