Kerst vieren met drie gasten per dag: "Hard gelag"

"We kunnen niet meer doen dan de laatste maanden", zei premier Rutte. "Dit is een hard gelag. We hadden het graag anders gewild en gehoopt. Het gaat echt niet goed, niet met de besmettingscijfers en niet in de ziekenhuizen. Laat ons de kerstperiode goed benutten door zoveel mogelijk thuis te blijven en ons aan de regels te houden."

"We moeten echt voorkomen dat we het virus met Kerst cadeau doen aan de mensen bij wie we aan tafel zitten", was de uitleg van minister De Jonge. "Laat onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden."

Rutte vertelde dat er gestreefd wordt naar maximaal tien ic-opnames per dag. "Nu is dat nog het dubbele". Hij sluit niet uit dat er voor Kerst nog extra maatregelen komen als de cijfers blijven stijgen.

Proef

In januari komt er een proef om te onderzoeken hoe bepaalde zaken in de toekomst weer opgestart kunnen worden. "Gewoon uitproberen in de praktijk. Los van het feit hoe de cijfers ontwikkelen."

Rutte noemde als voorbeeld een theatervoorstelling met meer publiek en een lokale voetbalwedstrijd met grotere groepen fans in het stadion.

Vaccineren

Minister De Jonge ging in op de vaccinatiestrategie. Ook daar lekte al het een en ander over uit. Mensen die werken in een verpleegtehuis zijn als eerste aan de beurt, vervolgens de mensen die werken in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg.

Daarna zijn de bewoners van verpleeghuizen aan de beurt. Ook krijgen bewoners van instellingen voor mensen met een beperking snel een vaccinatie.

Dan is het de beurt aan mensen van zestig jaar en ouder en mensen met een medisch risico. "En daarna volgt de rest van de samenleving", zei De Jonge.

Een tegenvaller is dat Nederland minder vaccins van farmaceut BioNTech/Pfizer krijgt. Er komen geen miljoen vaccins, maar de helft: 500.000. Per persoon zijn 2 inentingen nodig.

Ook worden ze iets later geleverd. Was eerst de verwachting nog dat ze dit jaar geleverd zouden worden, nu denkt minister De Jonge dat dat begin volgend jaar wordt.

De Jonge dat eerder dat "als alles meezit" de vaccinatie rond 4 januari begint. Dat lijkt nu dus iets later te worden.

Besmettingscijfers

Afgelopen week was er landelijk gezien een flinke stijging van het aantal coronagevallen. Het weekgemiddelde lag 27 procent hoger dan vorige week. Dat is volgens het RIVM een zorgwekkende stijging.

De stijging is volgens het gezondheidsinstituut deels te verklaren door Black Friday, toen het druk was in de winkelstraten. "Ik kan er moeilijk precies een vinger op leggen, maar qua tijdsperiode klopt het precies", zei Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM, tegen de NOS.

Black Friday was dit jaar op 27 november. Een week later nam het aantal besmettingen toe.