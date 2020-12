Geen versoepeling coronaregels meer dit jaar: "Vervelend, maar ik weet dat het echt nodig is"

Premier Rutte kondigde aan dat er in de eerste maand van volgend jaar proefprojecten komen. Zo komt er een proef in theaters met meer bezoekers en wordt er getest met fans in voetbalstadions.

Volgens Joyce Henzen, verpleegkundige infectieziekenbestrijding bij de GGD IJsselland, is dat een positieve ontwikkeling. "Het is heel goed dat als je de maatregelen wil loslaten, dat je kijkt wat er mogelijk is", zei ze in de speciale corona-uitzending op TV Oost.

"Je moet onderzoeken of dat niet meer besmettingen oplevert, dus deze proeven kunnen veel opleveren."

Kerst

In de persconferentie werd ook bekendgemaakt dat het maximaal aantal gasten met Kerst drie personen blijft. Een versoepeling zit er dus niet in. Maar handhaving daarvan wordt lastig, zegt directeur Veiligheidsregio IJsselland Arjan Mengerink.

"Daar zit het woonrecht op. De enige mogelijkheid dat wij kunnen handhaven, is als er sprake is van geluidsoverlast."

Mengerink snapt dat mensen teleurgesteld kunnen zijn dat een versoepeling met Kerst er niet in zit. "Ik weet ook dat het vervelend is en dat het lang duurt. Het is gewoon een ding waar we echt het gezonde verstand nodig hebben."

"Het gaat er over of we het er met elkaar voor over hebben om dit het land uit krijgen, daar moeten we allemaal iets extra's voor doen. Ik voel me bijna bezwaard om het weer te zeggen, maar ik weet dat het echt nodig is."

Scholen

Op scholen worden de regels niet aangescherpt. Op scholen neemt het aantal besmettingen wel toe, maar die worden volgens Henzen ook buiten school opgelopen.

Er werd overwogen om de kerstvakantie een week te verlengen. Dat doet het kabinet niet. De kerstvakantie blijft 'gewoon' twee weken.

De vraag is of kinderen elkaar in de kerstvakantie niet gewoon opzoeken, zegt Henzen:

Vaccin

In Groot-Brittannië zijn vandaag de eerste mensen gevaccineerd. In Nederland gaat dat pas volgend jaar gebeuren. Minister De Jonge vertelde dat als eerste zorgmedewerkers in aanmerking komen.

Toch is er een groep die twijfelt over een vaccinatie. "Ik neem een vaccin", zei Mengerink. "Ik heb er alle vertrouwen in."

Ook Henzen vindt dat mensen een vaccin zouden moeten halen als die mogelijkheid er is:

Voor de eerste vaccinaties worden er in Nederland 30 priklocaties ingericht. De GGD gaat deze locaties inrichten.