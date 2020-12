Kabinet laat topsporters vanaf 17 december weer trainen en wedstrijden spelen

Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en zo'n 5000 topsporters uit overige sporten. Het betreft voor zowel mannen als vrouwen de volgende sporten: hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis. In het betaald voetbal wordt al enkele maanden weer gespeeld.

Leeftijdsgrens omhoog

Daarnaast gaat het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) vragen of de leeftijdsgrens voor sporten in teamverband opgehoogd kan worden van 18 naar 27 jaar. Momenteel mogen alleen sporters tot 18 jaar in groepsverband trainen, daar boven geldt een maximale groepsgrootte van vier personen. "We gaan het OMT vragen of we dat in de loop van januari kunnen oprekken naar 27 jaar", zei premier Mark Rutte op de persconferentie van dinsdag, waarop hij liet weten dat de huidige coronamaatregelen voorlopig in stand blijven.

Twee maanden stil

Alle sportcompetities in Nederland liggen al bijna twee maanden stil. Alleen topsporters en de betaald voetbalclubs mogen 'normaal' trainen en wedstrijden spelen. Voor de amateursporters geldt dat iedereen tot 18 jaar in groepsverband mag trainen en onderlinge partijtjes mag spelen.

Pleiten voor verruiming

Heel wat Nederlandse sportbonden hebben de afgelopen weken gepleit voor verruiming van de mogelijkheden om te sporten. De KNVB publiceerde vorige maand een 'Plan B', waarin wordt beschreven hoe in coronatijd toch gevoetbald kan worden. Het meest gunstige scenario dat hierin wordt geschetst, is dat de amateurcompetities half januari hervat zouden kunnen worden.