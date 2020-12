Nederlandse handbalsters grijpen laatste kans op EK met zege op Hongarije en gaan naar tussenronde

Het was pas de eerste zege van de regerend wereldkampioen, maar die was wel genoeg om de tussenronde te halen. Na een kwartier was het Hongarije dat een voorsprong van drie punten te pakken had: 7-10. Dat verschil hield de ploeg de eerste helft lang vast, maar door een paar late treffers van Oranje was het bij rust 13-15.

Nederland goed na rust

Nederland kwam goed uit de kleedkamer en na een paar minuten was het gelijk: 19-19.Tien minuten voor het einde was er eindelijk een voorsprong van twee punten voor Nederland: 24-22 en een paar minuten voor het einde zelfs 26-23. De voorsprong werd in de slotfase niet meer uit handen gegeven. Donderdag vervolgt Nederland het toernooi in de tussenronde.