Minister De Jonge: 'Regio Twente loopt risico op verzwaring coronamaatregelen'

De minister van Welzijn en Volksgezondheid ging dinsdagavond tijdens een vragenronde voor de media na de persconferentie specifiek op de situatie in Twente in. De regio heeft al weken het stempel ‘zeer ernstig’, met een signaalwaarde van 250 besmettingen per 100.000 inwoners. Hoger kan bijna niet volgens de routekaart voor het nemen van maatregelen.

"Maar", zo benadrukte De Jonge meermalen, "Twente staat daar niet alleen in. Er zijn meer regio's die er net zo slecht voorstaan. We staan voor een tweesprong. Gaan we er alles aan doen om meer besmettingen te voorkomen en slagen we er in om een daling in te zetten, of laten we de cijfers verder stijgen en drukken we ons met de kerst een derde golf in."

Sluiting detailhandel niet ondenkbaar

In dat laatste geval is een regionale verzwaring van een gedeeltelijke lockdown niet ondenkbaar. De Jonge: "Dat gebeurt vlak over de grens ook. En als het noodzakelijk is, moet het hier ook kunnen." Bij vergaande maatregelen moet rekening worden gehouden met sluiting van detailhandel en winkels.

De kans dat alleen Twente te maken krijgt een harde lockdown is klein. „We zitten landelijk met zo'n hoge besmettingsfactor, dat het eigenlijk te hoog is om uitsluitend regionaal te werken”, zei De Jonge op de persconferentie. „Als de factor lager ligt op enkele veiligheidsregio's na, dan kan dat wel. Nu is het zaak om eerst landelijk een daling in te zetten.”

Volgens De Jonge is ook de kans op extra reisverkeer te groot bij regionale verzwaringen.