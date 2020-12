Uit de experimenten moet blijken wat ervoor nodig is om dit soort gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is, aldus de premier. De proefprojecten gaan volgens hem sowieso door, los van de besmettingscijfers op dat moment.

Op kleine schaal oefenen

Op die manier kunnen organisatoren volgens Rutte op kleine schaal oefenen met wat nodig is om evenementen en wedstrijden op een goede manier door te laten gaan. Ze kunnen dan kijken hoe mensen daar kunnen lopen, zitten of staan "en kijken wat wel of niet haalbaar is."



Wat vind jij? Moeten we ons wel met proefprojecten bezighouden zolang de besmettingen stijgen? Of is het juist belangrijk om nu al informatie in te winnen om sectoren straks coronaproof te maken? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.