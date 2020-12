Theaterdirecteur De Meenthe teleurgesteld na persconferentie: 'We doen er blijkbaar niet toe'

Premier Rutte kondigde gisteren aan dat er in de eerste maand van volgend jaar proefprojecten komen. Zo wordt er getest met fans in voetbalstadions én komt er een proef in theaters met meer bezoekers.

Maar op de vraag wat er dan eigenlijk nog onderzocht moet worden, voordat er echt meer mensen toegelaten kunnen worden in het theater, reageert Evers cynisch: "Je zou bijna zeggen: de geestelijke gesteldheid van het bestuur".

Tests in september

De theaterdirecteur gaat terug naar september en oktober, toen er al uitgebreid getest werd met meer bezoekers. "Wij waren een van die aangewezen locaties en mochten opschalen naar 425 bezoekers. Daar hebben we ook mee gedraaid en dat ging allemaal prima. Het publiek hield zich uitstekend aan alle regels."

Volgens Evers is met de resultaten van die tests dus niets gedaan." Ik denk niet dat we op die manier in beeld zijn. Als het er echt op aan komt, doen we er blijkbaar niet toe."

Regels van september

Als het aan de directeur ligt, zijn er dan ook zo snel mogelijk weer meer bezoekers welkom. "In de meeste theaters - en ook bij ons - kan je dertig bezoekers nauwelijks terugvinden. Honderd mensen idem dito."

"Kijk, als je terug naar vol gaat, dan wordt het een ander verhaal. Dat is een stuk ingewikkelder. Maar als we weer naar de uitgangspunten gaan van september, op anderhalve meter, dan kunnen we draaien."

Minder aanbod

Daarbij plaatst Evers overigens wel een kleine kanttekening. Want theaters krijgen ondertussen te maken met problemen aan de aanbodzijde.

"Veel artiesten hebben hun programma teruggetrokken. Bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen spelen op anderhalve meter, of omdat het financieel niet uit kan. Daarnaast zoeken sommige artiesten naar interactie met het publiek. Niet elke voorstelling is te spelen met minder publiek."

'Open voor alles'

Hoewel in zijn ogen de aangekondigde proefprojecten overbodig zijn, steekt Evers graag zijn hand op om mee te doen. "Ze mogen mij direct bellen, we staan gelijk open voor alles. Maar het resultaat is al bekend, het is veilig."

De directeur sluit af met een positieve noot. "Ieder lichtpuntje is er natuurlijk wel één. Het is niet zo dat we bij de pakken neer gaan zitten. We grijpen elke kans aan, daar staat de creatieve sector ook om bekend. We laten het hoofd niet zakken."