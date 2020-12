Politiek nog vol vragen over Boeing-rel op Twente Airport: 'Slechte belofte voor de toekomst'

De politiek in de provincie en de gemeente Enschede zitten nog vol vragen over de rel rondom de Boeings 747's op Twente Airport. Meerdere partijen pleiten voor betere regelgeving en afspraken. Kritiek is er ook: "Voor hetzelfde geld hadden we nu enorme claims gehad van Lufthansa", zegt de PVV Overijssel.

Uit documenten, die RTV Oost in handen kreeg, bleek dat Twente Airport wist dat de Boeings 747's die er afgelopen zomer landden niet meer mochten opstijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het conflict is opgelost, maar de politiek vindt dat er nog veel onduidelijk is. De gemeente Enschede en provincie Overijssel zijn beide aandeelhouder van het vliegveld en betalen dus mee aan de ontwikkeling.

'Groot risico genomen'

Volgens de PVV Overijssel nam Twente Airport met het binnenhalen van de Boeings een groot risico. "Het vliegveld is met Lufthansa een contract aangegaan, zonder dat ze voor die tijd met zekerheid wisten of ze dat contract konden uitvoeren. Dat neem ik de algemeen directeur van Twente Airport erg kwalijk", zegt fractievoorzitter Erik Veltmeijer.

"De algemeen directeur is geen ondernemer voor eigen risico. Hij is in loondienst en hij werkt met gemeenschapsgeld van de Overijsselaars. Dan vind ik niet dat je zoveel risico kunt nemen. Voor hetzelfde geld hadden we nu enorme claims gehad van Lufthansa, richting het provinciale bestuur. Dan hadden de Overijsselaars daar voor op moeten draaien."

Amateurisme

De ChristenUnie in Overijssel is eveneens kritisch. "Hoe kan het zo zijn dat hier een aantal grote vliegtuigen staan, die niet meer mogen opstijgen? Dat lijkt op amateurisme", zegt Statenlid Arjan Hof. "Maar voordat je daar een helder beeld van kunt krijgen, zal je alle partijen moeten horen en daar ook je standpunten op moeten bepalen."

Toch moedigt Hof het ondernemerschap van de Twentse luchthaven juist aan. "Als je met elkaar binnen de regels blijft die je hebt afgesproken, dan vind ik ook dat dat hoort bij de soevereiniteit van het ondernemerschap. Op het moment dat je bewust die regels overgaat, dan hebben we zeker stof tot napraten. Het is mooi dat het conflict opgelost is, maar het is niet een grote belofte voor de toekomst."

Duidelijkere regelgeving

D66 in Enschede stelde eerder al vragen over de 'Boeing-rel'. "Ook wij komen tot de conclusie dat Twente Airport wist dat de Boeings niet meer op mochten stijgen", zegt raadslid Gertjan Tillema. "Maar of dat een verantwoorde businessbeslissing is geweest, dat vind ik moeilijk om te zeggen."

Tillema steunt het voorstel van de ChristenUnie voor duidelijkere regelgeving. Toch heeft hij ook kritiek op de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder op Twente Airport. "Ik heb het gevoel dat de ILT op dit moment erg emotioneel reageert", zegt het raadslid. "Ik las dat ze geïrriteerd zijn en dat Twente Airport de grenzen opzoekt. Want dan hoor ik ook dat 'Twente' de grenzen niet oversteekt."

Twente Airport overslaan?

De ChristenUnie Overijssel is bang dat vliegtuigmaatschappijen Twente Airport nu misschien gaan overslaan, vanwege deze rel. Het is zo dat je heel goed alle grissen weg kunt poetsen, maar er ligt hier nu een geschiedenis met een partij als Lufthansa. Als je als ondernemer vijf opties hebt om je vliegtuig te stallen en je hebt een geschiedenis met Twente Airport, dan kan ik me voorstellen dat je je nog een keer bedenkt."

Twente Airport wilde vanmiddag niet reageren. De luchthaven stelt dat het niet aan haar is om politieke vragen te beantwoorden.