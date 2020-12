Nieuwe elektrische bussen in Zwolle tijdelijk opgeladen met... dieselgeneratoren

Vervoerder Keolis gaat vanaf zondag rijden in de regio IJssel-Vecht met nieuwe, elektrische bussen. Er is alleen één probleem: de bussen kunnen in Zwolle nog niet opgeladen worden. En dus worden er tijdelijk dieselgeneratoren ingezet, om de 'duurzame bussen' alsnog te kunnen laten rijden. "Dit is echt een tijdelijke oplossing", benadrukt de vervoerder.

Keolis rijdt vanaf zondag met zo'n 250 elektrische bussen in de regio IJssel-Vecht, grofweg het gebied tussen Noordwest-Overijssel, Apeldoorn en Lelystad. "Dat is het grootste aantal elektrische bussen in één regio in Europa!", kopte de vervoerder eerder in een persbericht.

De elektrische bussen, die dus gaan rijden op stroom, zijn de afgelopen maanden in Hengelo klaargestoomd voor RRReis, zoals de nieuwe dienstregeling gaat heten. De bussen zijn vervolgens op tijd op transport gezet naar Apeldoorn en Zwolle, waar ze vanaf zondag gaan rijden.

Dieselgeneratoren schieten te hulp

Het addertje onder het gras: in Zwolle zijn voorlopig dieselgeneratoren nodig om de bussen te kunnen laten rijden. Oorzaak is het oplaadpunt op het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort, waar Keolis 's nachts zo'n vijftig bussen wil gaan opladen.

De laadvoorziening is er weliswaar op tijd aangelegd, maar netbeheerder Enexis is het niet gelukt om voor zondag de stroom op het hoofdnet aan te sluiten. Daardoor staan er nu tijdelijk drie dieselgeneratoren bij het oplaadpunt op Hessenpoort. "Maar het gaat wel om fossielvrije biodiesel", zegt Keolis-woordvoerder Lotte Hendriksen.

Ze benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. "We hopen de laadvoorziening nog voor de kerst gerealiseerd te hebben", vertelt Hendriksen. "Zie het probleem als een stopcontact in je huis dat al klaar is voor gebruik, maar waar nog geen stroom uitkomt."

Niet onomstreden

De nieuwe elektrische bussen van Keolis zijn overigens niet onomstreden. Een aantal partijen in de Overijsselse politiek heeft felle kritiek op het feit dat de bussen uit China zijn gehaald en niet in Nederland zijn gefabriceerd. In het voorjaar werd de kritiek nog sterker, toen bleek dat er 'onregelmatigheden' bij de aanbesteding waren geconstateerd. Keolis verloor de tienjarige concessie in IJssel-Vecht uiteindelijk vanwege 'vals spel'.

De vervoerder rijdt vanaf zondag met een noodconcessie, die twee jaar geldig is. Of de vervoerder daarna mee mag dingen naar een nieuwe concessie, is nog niet duidelijk.