Bent Viscaal maakt testdebuut in de Formule 2

Bent Viscaal maakt donderdag zijn testdebuut in de Formule 2 bij Trident Racing. Op het Bahrain International Circuit moet de 21-jarige coureur uit Albergen laten zien wat hij in zijn mars heeft en hoopt hij uiteindelijk een definitief stoeltje in de Formule 2 te veroveren.

"Ik ben erg blij dat ik in een Formule 2-wagen mag stappen", laat hij weten vanuit Bahrein. "Het zal ongetwijfeld een ongelooflijke kick geven. Trident Racing en ik onderhouden goed contact en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik nu in een van hun wagens mag stappen, om een test uit te voeren."

Formule 1

Uiteindelijk wil de Tukker doorstoten naar de Formule 1, de wereldtop. "Wat ik in 2021 precies ga doen is op dit moment nog niet duidelijk, maar ik richt mijn pijlen op een zitje in een van de opleidingsklassen die het voorprogramma van de Formule 1 vormen. Ik hoop zo snel mogelijk meer te vertellen over de toekomstplannen", aldus Viscaal, die de afgelopen jaren uitkwam in de Formule 3.

Veelbewogen seizoen

De jongeling kende daarin een veelbewogen seizoen. Viscaal won de tweede race in het voorprogramma van de 70th Anniversary Grand Prix op het circuit van Silverstone. Een paar weken eerder was hem een overwinning ontnomen wegens tijdstraffen, daags na diens eerste podiumfinish in de FIA Formula 3.

Bekijk hier de reportage die we eerder dit jaar maakten met Bent Viscaal: