Nertsentijdperk ten einde: ook lege kooien in Vriezenveen

Minister Carola Schouten liet de Tweede Kamer weten dat Nederland sinds gisteren 'nertsenvrij' is. De laatste vier bedrijven, waaronder dus het Twentse bedrijf, hebben sinds gisteren ook lege kooien op hun farm.

De houderijen staan al langere tijd ter discussie. Voorgaande jaren omdat de nertsen voor hun pels worden gefokt, dit jaar omdat er coronabesmettingen op dergelijke farms zijn ontdekt.

Het hele bedrijf is nu leeg en heeft nul waarde meer Wim Meijer, nertsenfokker

Lege kooien

Het is vandaag voor de eerste keer dat Wim naar de lege kooien staart met de wetenschap dat deze nooit meer door nertsen zullen worden bewoond. "Het is iets wat je in veertig jaar hebt opgebouwd... Het is troosteloos, als ik zo al die lege kooien zie. Het hele bedrijf is nu leeg en heeft nul waarde meer."

Het einde kwam voor het Vriezenveense bedrijf allerminst als donderslag bij heldere hemel. Al jaren zijn de fokkerijen voer voor discussies over het toestaan van deze business. Daarom zou op 1 januari 2024 een nertsenverbod ingaan. Maar de coronacrisis heeft dat in een stroomversnelling gebracht.

Door de pandemie was die sluitingsdatum naar 21 maart 2021 gehaald. Het kabinet wil voor de uitkoop van 120 bedrijven 180 miljoen euro uittrekken. Maar ook die datum is dus weer vervroegd, waardoor vandaag de eerste nertsenvrije dag in Nederland is.

Op 70 nertsenbedrijven in Nederland is het virus aangetroffen. Het leeuwendeel van die besmette bedrijven zit in Noord-Brabant (44), de overige bedrijven staan in Limburg (23) en Gelderland (3). De Rijksoverheid vindt het aannemelijk dat er op zeker twee van die bedrijven het virus van dier op mens is overgedragen.

'Geen nieuwe besmettingen'

Wim: "Als het voor de volksgezondheid is, dan zeg ik 'ja', maar de laatste tijd waren er helemaal geen nieuwe besmettingen meer op farms. Die besmettingen die er waren, schijnen nog van het begin te zijn. Toen waren er ook medewerkers die van het ene naar het andere bedrijf gingen, zo verspreidde het. Hier werk ik met mijn twee zoons en schoondochter. Verder komt hier niemand. We hebben hier ook geen corona gehad."

Afgelopen zomer adviseerde het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z) het kabinet om na een nertsenbesmetting op 15 augustus of later alle houderijen in Nederland te ruimen. Ondanks dat er na die datum alsnog corona bij de pelsdieren werd vastgesteld, kwam het niet tot zo'n massale ruiming.

Afronden

Een paar maanden later is er dan toch een definitief einde. "We wisten al wel dat we na de pelsperiode (die eindigt in november, red.) moesten stoppen. Dat is een paar weken terug in de Tweede Kamer besloten. Het is er nog niet door in de Eerste Kamer, maar het heeft helemaal geen nut om de dieren langer te houden", legt hij uit.

Dat de hokken leeg zijn, betekent niet dat de familie Meijer al helemaal klaar is met het bedrijf. "We moeten de boel eerst maar eens afwikkelen en schoonmaken. Wat ik daarna ga doen? Geen idee, dat weet ik nog niet."