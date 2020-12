Extra steun stelt horecabaas in Enschede gerust: 'Licht aan het einde van de tunnel'

Vanochtend werd bekend dat het kabinet afziet van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er wordt 3,7 miljard euro extra uitgetrokken voor nieuwe maatregelen. Zo komt er een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij gesloten zijn.

Het kabinet zegt met de uitbreiding zoveel mogelijk te willen voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig invloed heeft op delen van de economie.

'Geruststelling'

In familierestaurant SamSam in Enschede volgde eigenaar Bas Kleisen de persconferentie van ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes aandachtig. De uitbater schreef mee met wat er gezegd werd, om zo goed mogelijk te volgen wat de beslissingen van de overheid voor hem en zijn personeel betekenen.

"Het stelt me gerust", concludeert Kleisen als de ministers uitgesproken zijn. "Zoals ik het interpreteer gaat de tegemoetkoming in de vaste lasten van 50 naar 70 procent. Daarmee kan ik abonnementen en energiekosten blijven betalen."

De NOW-regeling blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Kleisen: "Dat geeft een geruststelling dat de banen behouden kunnen blijven. Dus als we open kunnen, dat er voor iedereen weer werk is. En dat er licht aan het einde van de tunnel is".

'Wachten duurt lang'

Het nieuwe steunpakket motiveert Kleisen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Al is dat niet eenvoudig. "Je moet elke keer weer een beetje energie gooien op je moraal. Want je moet volhouden. Met z'n allen die kant op die we willen. Iedereen wil zo graag, zit te wachten. En wachten duurt lang."

Hoe lang het wachten nog duurt, weet niemand precies. Kleisen: "Iedereen wil perspectief hebben in de horeca. Dus we luisteren allemaal nauwgezet naar de signalen van de overheid wanneer we weer aan de slag kunnen. Mijn voorspelling is half januari. Dat we dan weer iets kunnen ondernemen".

'Druppel op gloeiende plaat'

Ondertussen blijven Kleisen en zijn personeel maaltijden bezorgen en klaarmaken voor afhaal. Dat gaat naar omstandigheden goed. "Mensen weten ons te vinden. Zowel vaste gasten als nieuwe gasten. Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar het houdt het bloed stromende binnen het bedrijf."