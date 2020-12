Hervatting lonkt voor volleybalsters Eurosped in Vroomshoop: 'Sneller dan verwacht'

Alle sportcompetities in Nederland liggen al bijna twee maanden stil. Alleen een heel select groepje sporters en de betaald voetbalclubs mogen 'normaal' trainen en wedstrijden spelen.

Voor de rest geldt dat iedereen tot 18 jaar in groepsverband mag trainen en onderlinge partijtjes mag spelen. Volwassenen mogen slechts trainen met maximaal vier tegelijk en moeten onderling afstand houden.

De datum van 17 december wordt nu genoemd als moment waarop een groep topsporters van ongeveer 1.000 voetballers en zo'n 5.000 andere sporters weer normaal mag trainen. Ook competities van deze groep kunnen dan hervat worden.

Eurosped Vroomshoop

En dus kunnen de volleybaldames van Eurosped uit Vroomshoop, uitkomend in de Eredivisie, zich klaarmaken voor een rentree. Vice-voorzitter Jordy Kamphuis is blij. "Dat is natuurlijk goed nieuws, waar we zeker op zaten te hopen."

"We hadden niet verwacht dat het al zo snel weer zou mogen, we dachten dat het half januari zou worden. Maar dit zijn goede berichten. Het betekent dat we vanaf half december kunnen kijken hoe snel we kunnen opstarten om weer een reguliere competitie in te gaan."

Draad oppakken

Hoewel de volleybalsters straks twee maanden niet in teamverband bij elkaar zijn geweest, verwacht Kamphuis dat de speelsters de draad snel weer kunnen oppakken. "De dames hebben individueel doorgetraind, of in kleine groepjes. Volgens onze coach zijn ze fit en gretig om aan de slag te gaan. Dus ik verwacht eigenlijk geen problemen."

En dus begint het te kriebelen in Vroomshoop. "We willen graag weer aan de slag. En niet alleen de speelsters, maar ook de hele organisatie. Daarin zijn sponsoren en allerlei andere zaken minstens zo belangrijk om volleybal uit te kunnen oefenen."