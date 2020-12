Werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor man die bejaarde Almeloër in scootmobiel omgooide

De man die afgelopen februari in Almelo een bejaarde in zijn scootmobiel omgooide, is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De 31-jarige man uit Enschede stond woensdag terecht voor de rechtbank in Almelo.

Op 5 februari dit jaar kwam de man het slachtoffer tegen vlakbij het station van Almelo. Omstanders zagen dat hij vanuit het niets de scootmobiel omgooide. De bestuurder, een 81-jarige man, was meteen bewusteloos en brak een sleutelbeen. Zonder zich te bekommeren om de 81-jarige liep de 31-jarige door.

Een getuige die achter hem aanging zag dat de dader stopte bij een autobedrijf in de buurt. Daar trok hij de aandacht door als een bezetene te gaan gillen om vervolgens in een woning in de buurt te verdwijnen. Daar hield de politie de man ook aan.

'Niemand zei goedendag'

Na zijn aanhouding zei de man dat hij de scootmobiel omver gooide omdat hij geïrriteerd was en niemand hem die dag goedendag zei. Tegenover de rechter vertelde de 31-jarige dat hij was geschrokken van het slachtoffer en hem vervolgens omduwde.

De tegenwoordig bij een instelling in Enschede wonende man heeft volgens de reclassering last van een posttraumatische stressstoornis. Daardoor zat hij niet goed in zijn vel. De man woonde in die tijd ook in een pand waar veel onrust was door drank- en drugsgebruik. Dat leidde tot enkele geweldexplosies waar hij zich vandaag ook voor moest verantwoorden.