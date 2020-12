NS schrapt drie van laatste vier ticketservicebalies in Overijssel

De NS wil het aantal stations in Nederland met een vaste ticketservicebalie terugbrengen van 36 naar 15. Waar in 2004 nog 63 procent van alle kaartjes aan zo'n balie werd gekocht, was dat aandeel vorig jaar nog slechts 12 procent.

Tegelijkertijd kopen steeds meer reizigers hun treinkaartje online. In 2009 was dit aandeel nihil, maar in 2019 werd bijna 30 procent van alle kaartjes gekocht in de app of op NS.nl. Het aantal stations waarop reizigers ondersteuning krijgen op afstand via hun eigen telefoon of servicezuil op het station neemt toe van 237 naar 253.

NS (Foto: De huidige situatie en de toekomstige situatie)

Eén abonnement per tien dagen

“We moeten afwegen hoe wij onze collega’s inzetten om reizigers het beste van dienst te zijn", zegt commercieel directeur Tjalling Smit van de NS. "Gemiddeld genomen is er voor de helft van de tijd aan de balie geen reiziger die we kunnen helpen. Bij sommige balies verkopen we slechts één abonnement per tien dagen.”

De fysieke service in Deventer en Hengelo wordt helemaal weg gehaald. In Zwolle verdwijnt weliswaar de balie, maar daar blijven servicemedewerkers nog wel rondlopen op het station om hulp te bieden waar nodig. NS omschrijft de huidige situatie in Zwolle als 'full service', maar dat gaat veranderen in 'samen service'.

Banen verdwijnen

Hoeveel banen er uiteindelijk verdwijnen is nog onduidelijk. De NS verwacht dat de voorgestelde plannen impact hebben op 300 FTE.