Gerard Sanderink doet 'loze belofte' om mond te houden over z'n ex, advocaten willen niet meer voor hem werken

Gerard Sanderink heeft binnen zijn bedrijven Strukton en Centric opnieuw zijn personeel laten weten dat z'n ex, Brigitte van Egten, gefraudeerd heeft bij het Goorse zonnepanelenbedrijf DSS. Het is nog maar 6 dagen geleden dat voor het Hof in Arnhem een 'bestand' werd getekend waarbij werd afgesproken dat hij een half jaar z'n mond zou houden over z'n ex.

Gerard Sanderink die z'n mond zou houden over z'n ex Brigitte van Egten. Het vertrouwen was er vorige week donderdag al niet bij Brigitte van Egten en haar advocaat Paul Tjiam. Gerard Sanderink was er zelf niet bij, hij zou een coronatest ondergaan precies die dag. Het leek een slimme zet van zijn advocaten om hem er niet bij te laten zijn; kan het ook niet uit de hand lopen.

Het gerechtshof zette Van Egten onder een dusdanige druk dat ze in tranen akkoord ging met het laten vervallen van een deel van haar klacht. De motivatie van het Hof: soms lukt het niet om iemands gedrag te veranderen, lees: de dwangsommen om hem zijn mond te laten houden zijn voor multimiljonair Sanderink kleingeld. De wederdienst van Sanderink: een half jaar geen beschuldigingen aan haar adres.

Verbod werkt niet bij Sanderink

Voorzitter van het Hof raadsheer Ter Veer zei het als volgt donderdag: „Een uitspraak van ons zal deze strijd niet beslechten. Een verbod blijkt bij de heer Sanderink niet te werken. Het verergert de zaak waarschijnlijk alleen maar, omdat het weer leidt tot nieuwe procedures.”

Daarmee gaf ze impliciet toe dat als je rijk genoeg bent, je kunt doen waar je zin in hebt. Per overtreding (lees: beschuldiging van z'n ex) moet Sanderink tienduizend euro aftikken. Voor iemand met een vermogen van ruim 500 miljoen dus goed te betalen, vooral als je gewend bent te zeggen wat je wilt.

Sanderink zelf riep het vorig jaar al letterlijk tegen zijn ex: „Ik heb diepere zakken dan jij.”

Voorgevoel hoe het zou lopen

De nieuwe advocaat van Sanderink, Jurjen Lemstra, zette zijn handtekening met tegenzin, alsof hij voorvoelde hoe het zou aflopen. Want Gerard Sanderink, die z'n mond houdt? Op basis van anderhalf jaar rechtszaken kon je aanvoelen dat dat geen stand zou houden.

Maar blijkbaar hadden de raadsheren van het Hof de gedachte dat zij de eigenzinnige rijkaard wel weer in het rechterlijke gareel konden houden. Blijkbaar kenden ze zijn uitspraak voor de rechtbank in Almelo niet, waar hij tijdens een zitting met twee vingers omhoog de rechter bezwoer: "Ze heeft van mij gestolen, ik verwed er mijn hele vermogen onder." Met de overtuiging om dat vermogen nog daadwerkelijk in te zetten ook.

Vast patroon

Brigitte van Egten wil niet reageren, haar advocaat Paul Tjiam is teleurgesteld: “Het is een vast patroon dat Sanderink beloftes maakt in de rechtbank die hij, zodra de zitting is geëindigd, niet nakomt. Wij hebben het hof hier uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, maar toch ging het mee in de zoveelste loze belofte dat Sanderink geen beschuldigingen richting Van Egten zou uiten. Deze belofte hield nog geen week stand. Wij vragen het Hof nu om de zaak onmiddellijk te heropenen.”

Advocaten gooien bijltje er bij neer

Van Egten stuurt nu dus aan op een spoedzitting, maar Sanderinks advocaten hebben dinsdag het bijltje erbij neergegooid. Want Sanderink lichtte niet alleen zijn personeel in over hoe hij naar Van Egten kijkt. Hij heeft ook een geheim rapport over een onderzoek naar verdenkingen van fraude tegen Van Egten openbaar gemaakt.

Hij verspreidde het vertrouwelijke document in 'een persoonlijk bericht' aan personeel van zijn bedrijven. In het rapport, ook in bezit van RTV Oost, staat nadrukkelijk dat het niet openbaar mag worden gemaakt. Direct daarna legden z'n advocaten het werk neer. Zijn laatste twee advocaten zijn nauwelijks drie weken actief geweest. De twee voorgaande 'verdwenen van het toneel' om onduidelijke redenen.

Rian van Rijbroek

De 72-jarige Sanderink, Quote 500-miljonair en onder meer eigenaar van bouwbedrijf Strukton en IT-bedrijf Centric, vecht al twee jaar een vete uit met Van Egten. Zij was jarenlang niet alleen zijn geliefde, maar stond als directeur ook aan het hoofd van enkele van zijn bedrijven, waaronder het zonnepanelenbedrijf DSS in Goor. De relatie liep op de klippen toen zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek in het leven van Sanderink verscheen als zijn nieuwe 'levenspartner'. Van Rijbroek is controversieel en word door de pers 'cybercharlatan' genoemd na diverse mediaoptredens. Volgens Brigitte van Egten is Van Rijbroek uit op het vermogen van Sanderink.