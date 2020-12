Verdachte van aanslag op curator langer vast

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord op de curator.

Eerder al werd in deze zaak een 47-jarige Hengeloër aangehouden. Deze eerder aangehouden Hengeloër wordt ervan verdacht dat hij een sportschool in Losser heeft beschoten. Dat gebeurde enkele weken voor de aanslag op de curator, die een kantoor heeft in Enschede.



De politie stelde vast dat uit onderzoek is gebleken dat de aanslag op de curator en het schietincident bij de sportschool in Losser "honderd procent zeker" verband met elkaar houden.

Sportschool als dekmantel

De curator was destijds betrokken bij het faillissement van de sportschool Olympic Gym in Hengelo. Volgens de curator werd die sportschool gebruikt als dekmantel voor het witwassen van crimineel geld. Meteen al na de moordpoging werd de link gelegd met het onderzoek van de curator naar het bankroet van de sportschool.

Eind vorige maand werd een inval gedaan in de woonboerderij van de eigenaar van de failliete sportschool.

Curator weer aan het werk

De curator werd oktober 2019 vanuit een rijdende auto onder vuur genomen, terwijl hij bij zijn woning in Gronau zijn hond uitliet. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de aanslag. Enkele maanden na de schietpartij pakte hij zijn werkzaamheden weer op.

Olympic Gym

De sportschool die wordt verdacht van witwassen is Olympic Gym in Hengelo. De beschoten sportschool Olympic Gym in Losser is nooit verdacht geweest in dit onderzoek. De twee sportscholen staan los van elkaar. Intussen is de sportschool in Losser verder gegaan onder een andere naam.