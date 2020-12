Overijssel krijgt 1,8 miljoen euro van het Rijk om verenigingsgebouwen op te knappen

Het geld is specifiek bedoeld om gebouwen als het plaatselijke zwembad en gymzaal, het buurthuis of de school aan te passen aan energiezuinige eisen. Duurzaamheidscoaches kunnen de eigenaren van de gebouwen wegwijs maken in het bepalen van de te nemen maatregelen en kijken hoe de financiering daarvan kan worden geregeld.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie: "In Overijssel worden tot 2030 1,5 miljoen gebouwen energiezuinig gemaakt, en voorzien van schone energie. Grote organisaties kunnen dit zelf, maar kleinere organisaties ontbreekt vaak de capaciteit en kennis om hiermee aan de slag te gaan. Deze groepen gaan wij helpen, zodat ook zij de kans hebben om mee te doen. Met de inzet van experts, want de energietransitie is een vak apart. In Overijssel hebben wij de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met de verduurzaming van scholen. Deze ervaringen zijn mede aanleiding geweest voor deze landelijke aanpak."

Het is de bedoeling dat het programma begin 2021 van start gaat, en loopt tot 1 januari 2024.

Energietransitie Overijssel biedt economische kansen

De provincie Overijssel werkt samen met partners in Nieuwe Energie Overijssel aan 20% nieuwe energie in 2023 en wil in 2050 energieneutraal zijn. De samenwerkende partijen geven hiermee invulling aan de afspraken in het klimaatakkoord. Daarnaast is de energietransitie een economische kans, want kunnen Overijsselse ondernemers een boterham verdienen aan de energiemaatregelen.