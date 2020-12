GGD Twente gaat vaccineren op terrein van Universiteit Twente

Verzorgings- en verpleeghuispersoneel kan naar verwachting in januari gevaccineerd worden. De GGD verwacht zo'n 15.000 mensen in die eerste groep te vaccineren. Het terrein van de Universiteit Twente gaat dienen als vaccinatielocatie. "We moeten het op één locatie in de regio doen", zegt Erik Maarsingh van GGD Twente. "Het vaccin moet namelijk bij een lage temperatuur bewaard worden."

Dertigduizend prikken

De grote tent op de parkeerplaats van de Universiteit Twente gaat de komende weken eerst dienen als testlocatie van de GGD. "We gaan er tien testlijnen opzetten", zegt Maarsingh. "Zodra we kunnen vaccineren, leggen we de teststraat stil en gaan we over op vaccinatie."

De GGD verwacht de eerste weken zo'n 30.000 prikken te zetten: verzorgings- en verpleeghuispersoneel moet namelijk twee keer ingeënt worden.

De gezondheidsdienst zegt bewust voor het universiteitsterrein te kiezen. "Er is voldoende parkeerruimte en voldoende plek, en de locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer", zegt Maarsingh.