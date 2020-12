Hervatten competitie kerstcadeau voor basketballers Landstede Hammers uit Zwolle: 'Voetballers moeten niet zo klagen'

"Een vroeg kerstcadeau." Zo voelt het nieuws van gisteravond voor de Amerikaanse speler van Landstede Hammers, Noah Dahlman. Eindelijk weer serieus en in teamverband mogen trainen. Toewerken naar wedstrijden: "We kunnen weer aan de slag."

Want sinds half oktober de corona-maatregelen werden aangescherpt, kon er niet veel meer, vertelt Mike Schilder: "We hebben vooral heel veel individueel getraind. Op een gegeven mochten we zelfs nog maar met zijn tweeën tegelijk trainen, op anderhalve meter."

Lachende gezichten

Hoewel dat pas vanaf 17 december anders wordt, stapten de meeste basketballers vandaag toch met een ander gevoel dan gisteren de sporthal binnen. "Je ziet de mensen lachen, je voelt de energie. Het gaat weer een beetje terug naar normaal", zegt Dahlman. "Je merkt inderdaad dat de sfeer meteen anders is", vult Mulder aan. "De sleur is een beetje voorbij."

In principe kunnen topsporters vanaf volgende week donderdag ook meteen wedstrijden spelen, maar zelf verwachten de spelers niet dat de competitie al voor de jaarwisseling wordt hervat. "Daar zijn we nu nog niet klaar voor. Want als gezegd: we hebben niet op niveau kunnen trainen", zegt Dahlmann. "Spelers en teams zullen daarom een paar weken nodig hebben", verwacht Mulder.

Klagende voetballers

Maar als ze in januari weer wedstrijden gaan spelen, kan de competitie wél gewoon worden uitgespeeld. Ondanks dat die een paar maanden stil heeft gelegen: "Er ligt een plan om de resterende wedstrijden in een korter schema te drukken. Met meerdere wedstrijden in de week, dat is eigenlijk wel lekker."

Zijn ze bij Landstede Hammers dan niet bang voor overbelasting, zoals in het profvoetbal een veelgehoorde klacht is? "Nee hoor", zegt Schilder. "Die voetballers moeten niet zo klagen. Toen wij vorig jaar Europees speelden, hadden we ook meerdere wedstrijden per week. Dat was prima, ik vind dat het kan."