De 'Beul van Twente': rechercheteam onthult 15 jaar na dato hoe blauwe tape hem de das omdeed

Het is dit jaar vijftien jaar geleden dat 'De Beul' levenslang kreeg.

De spraakmakende affaire rond de 'Beul van Twente' houdt net na de millenniumwisseling niet alleen deze regio, maar ook de rest van ons land jarenlang in de greep. Vooral ook vanwege de beestachtige manier waarop de dieren worden mishandeld. Ze worden geprikt met een mes en er worden zelfs geslachtsdelen weggesneden en als trofee meegenomen naar huis. Meerdere paarden en pony's overleven de mishandeling niet.

Vanaf oktober 2000 is het om de haverklap raak. Op een gegeven moment rijgen de incidenten elkaar in zo rap tempo aaneen dat er een Team Grootschalige Opsporing (TGO) wordt geformeerd. Het team wordt Caballo genoemd, Spaans voor paard.

Burgerwacht

Nadat zijn paard Wenga een van de slachtoffers wordt, is de Enschedeër Henk ten Napel het beu. Hij richt de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren op - die overigens nog altijd bestaat - en formeert een burgerwacht. Met een groep boze dierenliefhebbers stroopt hij het platteland af, op jacht naar 'De Beul'.

Als Ten Napel en zijn mannen op een gegeven moment de dader op de hielen zitten en de Enschedeër dus kennelijk kan voorspellen waar de dader zich bevindt, vindt de recherche dit op z'n zachtst gezegd verdacht. Ten Napel wordt afgeluisterd en er wordt zelfs een GPS-tracker onder zijn auto geplakt. Maar als 'De Beul' weer toeslaat op een moment dat Ten Napel met vakantie is in Frankrijk wordt hij weggestreept als verdachte.

Henk ten Napel formeerde destijds een burgerwacht in de jacht op 'De Beul'. (Foto: Tv-programma 'De zaak van je leven')

"Na de rechtszaak tegen K. hoorde ik destijds dat ik was afgeluisterd en dat er volgapparatuur onder mijn auto zat. Dat vond ik toch wel heftig. Een enorme inbreuk op mijn privacy", reageert Ten Napel op de bevindingen in de uitzending van vanavond. "Maar dat ik als verdachte in beeld was, vond ik niet vreemd. Degene die een vuurtje stookt, staat immers ook vaak met de neus vooraan."

Seksuele afwijking

Omdat het maar niet lukt een einde te maken aan de reeks dierenmishandelingen gooit de recherche het op een gegeven moment over een andere boeg. Er worden onder anderen een gedragspsycholoog en een geografisch analist ingeschakeld. Die laatste blijkt naderhand het vermoedelijke woonadres van 'De Beul' tot op 150 meter nauwkeurig te hebben kunnen vaststellen. Ook wordt de analyse gemaakt dat 'De Beul' een alleenstaande man met een seksuele afwijking en obsessie moet zijn.

Nieuwe fase

Het onderzoek gaat een nieuwe fase in als er een link wordt ontdekt met de moord in juli 2003 op Frank Storm in het Volkspark van Enschede.

Dat gebeurt nadat een van de rechercheurs, die onderzoek doet naar de dierenmishandelingen, een aantal onopgeloste misdrijven bestudeert. Hem valt daarbij in het 'dossier-Storm' op dat bij dit slachtoffer niet alleen de keel is doorgesneden, maar dat ook zijn geslachtsdeel is afgesneden en meegenomen. Hij vermoedt daarom een verband met de dierenbeul.

Daar komt bij dat in dit moordonderzoek de naam van Rudolf K. opduikt. K. was die nacht namelijk ook in het park. Hij zat toen naar eigen zeggen wat op een bankje en is zodoende 'slechts' als getuige gehoord. Maar hij was dus wel in de buurt.

Bij deze moord wordt overigens ook een klepje van een transistorradiootje aangetroffen, dat later nog een prominente rol speelt bij het ontmaskeren van 'De Beul'.

Rechercheurs Hans van der Munnik (links) en Bert van Eekelen vertellen over de jacht op 'De Beul' (Foto: Tv-programma 'De zaak van je leven')

Zelfs voor Amerika uniek

Ook wordt 'De Beul' intussen in verband gebracht met drie andere steekpartijen. Zo wordt een man die de trein heeft gemist en op een bankje is gaan slapen neergestoken. En ook worden er tussen Enschede en Hengelo twee willekeurige fietsers aangevallen met een mes. Zij overleven de aanslagen. Maar een van deze slachtoffers, dat goed kan tekenen, weet het rechercheteam een hele duidelijke compositietekening te bezorgen.

Duidelijk is ook dat de recherche te maken heeft met een hele bizarre zaak. Een van de rechercheurs legt contact met de FBI, maar zelfs in Amerika kennen ze geen vergelijkbare zaken. "Dat hij geslachtsdelen afsneed en meenam, was uniek", aldus een van de rechercheurs in het tv-programma.

De blauwe tape

Op een gegeven moment herinneren rechercheurs zich dat bij de allereerste mishandeling een lange stok is aangetroffen met daaraan een stuk blauw tape. Vermoedelijk om een mes te bevestigen om het paard van afstand te kunnen steken. Als rechercheurs later op zoek gaan, vinden ze op een vroegere plaats delict eveneens een stuk tape.

Het wordt voorgehouden aan een tape-expert. Die voelt eraan, laat het tussen zijn vingers knisperen en zegt resoluut: "Dit wordt in de vleesverwerkende industrie gebruikt."

Een van de dieren die door Rudolf K. werd toegetakeld. (Foto: Tv-programma 'De zaak van je leven')

Honderden tips

Het Caballo Team heeft intussen honderden tips binnengekregen van mogelijke verdachten, onder meer vanuit de tbs-kliniek. Waarna uiteindelijk het oog valt op Rudolf K. De man woont aan de rand van de stad en.....werkt in de vleesverwerkende industrie; een kippenslachter uit Denekamp. Weliswaar als schoonmaker, maar als rechercheurs het bedrijf bezoeken zien ze stapels tape die voor iedereen voor het grijpen liggen.

Huisbezoekje

Als Rudolf K. thuis met een bezoekje wordt vereerd en de rechercheurs vertellen dat ze vermoeden dat hij mogelijk wat te maken heeft met de vele dierenmishandelingen, reageert hij bloednerveus. De ene politieman ziet bovendien een rol blauw tape op tafel liggen, terwijl zijn collega ziet hoe een landkaart aan de muur is bevestigd met blauw tape.

Ook staat in het tuintje van K. een bloembak met blauwe tape. Er wordt stiekem een stukje weggehaald en onderzocht. Het blijkt te matchen met de tape die 'De Beul' gebruikt.

Geschaduwd

Daarop wordt de van oorsprong Duitse Rudolf K., van wie intussen bekend is dat zijn tbs-behandeling net is afgerond, dagenlang gevolgd door agenten in burger. Die zien hoe de man regelmatig 's nachts erop uit trekt en langere tijd stil staat bij plekken waar 'De Beul' eerder toesloeg. Vermoedelijk om het misdrijf te herbeleven.

Als rechercheurs bovendien zien dat hij regelmatig mensen achtervolgt, wordt de situatie precair. Wat als hij weer onder mensen slachtoffers maakt? Tegelijk is er het probleem dat het rechercheteam eigenlijk nog niet over voldoende bewijzen beschikt.

Bizarre bewijzen

Omdat het maar niet lukt K. op heterdaad te betrappen en de situatie steeds risicovoller wordt, wordt besloten de man aan te houden. In een vuilniszak in zijn woning wordt een groot aantal knipsels van dieren gevonden, waarop foto's van geslachtsdelen van mensen zijn geplakt. En een van de forensisch experts vindt achter een stapel pornofilms een transistorradiootje. De euforie binnen het rechercheteam is groot als daarin bloedsporen van het slachtoffer Frank Storm worden ontdekt; er ligt nu ook forensisch bewijs tegen K.

Bovendien wordt een collectie luguber ogende messen gevonden, waarbij de steekwapens zijn voorzien van de blauwe tape.

De messencollectie, voorzien van de blauwe tape (Foto: Tv-programma 'De zaak van je leven')

Bekentenis

Waarop Rudolf K. dagenlang wordt verhoord. Als hij hoort welke bewijzen er tegen hem liggen, maakt hij tot verbijstering van de rechercheurs vrij snel schoon schip. En op de vierde dag van de verhoren, biecht hij ook de moord op Frank Storm op. 'Oh, die man in het park, ja, dat heb ik jammer genoeg ook gedaan', klinkt het haast emotieloos.

Rudolf K.. bekent uiteindelijk dat hij tussen 2000 en 2004 zo'n veertig dieren heeft toegetakeld, de moord op Frank Storm heeft gepleegd en drie personen heeft neergestoken.

Levenslang

Rudolf K. wordt in eerste aanleg door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot levenslang, waarop hij in hoger beroep gaat. Maar ook dan krijgt hij levenslang. Vooral ook omdat K. tijdens de rechtszitting haast met trots vertelt over zijn gruweldaden.

Aan het eind van het tv-programma van vanavond blikt de advocaat-generaal van het gerechtshof hierop terug: "Op het moment dat ik vertelde hoe deze man het weggesneden vlees had opgegeten en de weggesneden geslachtsdelen gebruikte om seksuele mishandelingen mee uit te voeren en de reactie van de rechter zag, wist ik dat hij levenslang zou krijgen. Bescherming van de maatschappij is dan het belangrijkste."

Nadat ze de zaak hebben opgelost, gaat er volgens de rechercheurs een zucht van verlichting door de regio. "Twente had z'n vrijheid terug."