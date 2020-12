In januari nog geen wedstrijden met publiek in betaald voetbal

Het betaald voetbal hoopte in januari te kunnen beginnen met beperkt publiek bij wedstrijden, maar dat zit er gezien het aantal coronabesmettingen nog niet in. Dat heeft de directeur betaald voetbal van de KNVB, Eric Gudde, woensdag te horen gekregen in gesprek met premier Mark Rutte, Tamara van Ark, de minister voor Medische Zorg en Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC*NSF.

"Vandaag is er goed overleg geweest over het grote maatschappelijke belang van sport in onze samenleving", zegt Gudde. "Er is hierbij nadrukkelijk gesproken over het belang van publiek in onze stadions en de enorme pijn voor onze sector, zowel het gemis voor de supporters als de financiële druk voor de clubs."

Aantal ic-opnames

"Helaas laten de besmettingscijfers het nu niet toe om al terug te keren naar de fase met beperkt publiek. Ik heb van Mark Rutte begrepen dat de ic-opnames in elk geval van gemiddeld 24 naar maximaal 10 opnames per dag moeten, voordat er versoepelingen mogelijk zijn en de stadions misschien weer open kunnen voor publiek", luidt het vervolg.

Fieldlabs

Rutte noemde de zogeheten Fieldlabs waarbij publiek welkom is in de stadions. Met die proef worden in de stadions van NEC en Almere City, waar maximaal 1500 toeschouwerswelkom zijn, diverse coronamaatregelen getest.

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, zijn de Fieldlabs echter niet hetzelfde als het toelaten van publiek. Hij zei dinsdagavond dat de ECV er samen met de KNVB en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) op hadden aangedrongen om naast de proef met de Fieldlabs ook in de andere stadions publiek toe te laten. Daarover zegt het ministerie nu dat dat nog niet mogelijk is.

Werkbare oplossingen

Sportminister Tamara van Ark heeft toegezegd zich in te spannen om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken. "Ik ben wel blij met de toezegging vanuit minister Van Ark en minister-president Rutte om te kijken naar de enorme omzetverliezen in het betaald - en amateurvoetbal en dat we samen gaan kijken naar werkbare oplossingen voor de gehele sector. Hierover blijven we met elkaar over in nauw overleg", aldus Gudde.