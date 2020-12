Bouw sociale huurwoningen gepland in Nieuwleusen en Dalfsen

Zes zorgappartementen gebouwd in monumentaal pand in Nieuwleusen (Foto: RTV Oost)

Woonstichting Vechthorst gaat volgend jaar 85 sociale huurwoningen bouwen in de gemeente Dalfsen. De meeste woningen komen in Nieuwleusen : 42 in de Oosterbouwlanden en 21 op de voormalige locatie van het Chinese restaurant aan Den Hulst. In Dalfsen komen 22 woningen op de locatie Gruthuuske.

De kleine en dus betaalbare woningen zijn bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens en ouderen.

De plannen zijn afgesproken in overeenkomsten tussen de woningstichtingen Vechthorst, Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK, Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen. De partijen hebben afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor senioren, het vroegtijdig signaleren van problemen en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken.

Groep senioren groeit snel

In de gemeente Dalfsen neemt het aantal ouderen snel toe. De groep 80-plussers groeit de komende 10 jaar van 1420 naar 2365 in 2030 . De meeste ouderen willen zelfstandig thuis blijven wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving “scheiden wonen en zorg”.

Om het huisvesten van ouderen mogelijk te maken zijn wel geschikte woningen nodig. Onderdeel van de afspraken over de volgend jaar te bouwen 85 huurwoningen is dan ook om te voorzien in minimaal 25 zorggeschikte woningen.

Zeshonderd woningen erbij voor 2024

Wethouder André Schuurman stelt dat in de woonvisie die in 2019 door de gemeenteraad is goedgekeurd is afgesproken om tot 2024 600 woningen te bouwen, verdeeld over de verschillende kernen.

Van deze 600 geplande woningen zijn er inmiddels 130 opgeleverd en Schuurman verwacht dat er dit jaar nog 100 bij komen . “We zien altijd een spurt aan het einde van het jaar.”

Over toekomstige bouwplannen stelt Schuurman: "Het gezamenlijke doel van provincie en de Overijsselse gemeenten is het woningtekort terug te dringen door versneld woningen te realiseren, zodat de woningmarkt weer in balans raakt. We zijn op dit ogenblik in gesprek met de provincie om hier verdere afspraken over te maken. Ons motto daarbij is wel kwalitatief bouwen, bouwen naar behoefte en waar de markt om vraagt. Kwantiteit is van ondergeschikt belang."

Vrije sector

Naast de bouwplannen voor sociale huur zijn er in Nieuwleusen veel bouwlocaties waar particulieren hun vrije sectorwoningen laten bouwen zoals in de Westerbouwlanden en locatie Agnietencollege. Ook worden woningen en appartementen gebouwd in de Kerkenhoek en de van Dedemstraat.