VIDEO: Deze mannen hingen handgranaat aan hek van huis in Nijverdal

Gelukkig ging de granaat niet af en vielen er geen gewonden. De mannen liepen op 21 september even na 23:00 uur over de Mensinkweg in de richting van de Nicolaas Beetstraat. Een van de mannen lijkt een kaal hoofd te hebben.

Op 10 juni werd bij ditzelfde adres een auto in brand gestoken. Mogelijk is er een verband tussen beide zaken.

Het team is op zoek naar alle informatie over deze twee zaken. De mogelijkheid bestaat ook dat de twee in opdracht van iemand anders hebben gehandeld. Alle informatie is welkom! Wie kan iets vertellen over de handgranaat op het toegangshek van 21 september of de autobrand op 10 juni? Wie weet wie de daders zijn? Wie kan iets zeggen over de motieven voor deze incidenten?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hellendoorn een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link