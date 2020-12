Han Kuipers stopt als voorzitter bij TON na 'gedoe' tussen bond en coach Louter

Dat heeft Kuipers laten weten in gesprek met TC Tubantia. Een week geleden nam hij afscheid in Almelo. "Ik moest keuzes maken", zegt hij daarover. "Ik heb heel veel energie in TON gestoken. Maar ik heb een eigen bedrijf, daar wil ik mijn energie nu meer in steken."

Complete verrassing

Dinsdag werd bekend dat Louter door de KNGU weg is gehaald bij de Nederlandse vrouwenselectie. Daarbij werd wel gemeld dat het niet te maken heeft met het lopende onderzoek naar misstanden in de sport. Voor Kuipers is het vertrek van Louter desondanks een complete verrassing. "Er was helemaal geen samenwerking", zegt hij daarover tegen het regionale dagblad.

Gedoe

Kuipers was de afgelopen drie jaar voorzitter van TON, maar na de ontploffing van het turnschandaal was van een hobby amper nog sprake. "Ik ben niet aangeslagen, wel teleurgesteld door al het gedoe. Ik hoop dat in het onderzoek naar de misstanden de onderste steen boven komt. Gelukkig hebben wij nooit problemen gehad. Ik neem er nu afstand van", aldus Kuipers.