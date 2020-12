Politieke steun voor omstreden stikstofwet minister Schouten

De zwaar bekritiseerde stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten heeft op de valreep van de behandeling van de wet, vandaag in de Tweede Kamer, voldoende steun gekregen. De PAS-melders worden in het voorstel gelegaliseerd en het beroepsverbod bij het opkopen van boeren is van de baan. De coalitie en de oppositiepartijen SP, SGP en 50Plus gaan voor stemmen, daarmee is de minister verzekerd van een meerderheid in de Tweede- en Eerste Kamer.

Om de steun van de oppositiepartijen te krijgen heeft het kabinet beloofd meer te doen voor de natuur. In de wet wordt vastgelegd dat in 2025 40 procent en in 2035 zo'n 74 procent van stikstofgevoelige natuur weer helemaal gezond is. Dat blijkt uit berichtgeving van de NOS. Het eerste voorstel van Schouten was een daling van 26 procent van de depositie op stikstofgevoelige natuur. Dat kwam haar op veel kritiek te staan.

Nu is er dus na lang onderhandelen alsnog een akkoord bereikt. GroenLinks en de PvdA steunen het voorstel van de minister niet, zij vinden dat er te weinig wordt gedaan voor de natuur. Ook de PVV en Forum voor Democratie steunen de wet niet, omdat zij vinden dat er geen stikstofprobleem is.

Compensatie

Er komt compensatie voor bepaalde landbouwbedrijven die extra last ondervonden van het verbieden van de soepele stikstofregels. Ook komt er 20 miljoen euro extra voor woningbouw en dan vooral voor zorgbuurthuizen, zo is afgesproken met de drie partijen.

Minister Schouten is al sinds mei 2019 met het stikstofprobleem bezig. Op dat moment verbood de Raad van State het soepel verlenen van bouw- en landbouwvergunningen rondom natuurgebieden. Door de uitstoot van stikstof wordt de natuur te veel aangetast en dat is tegen Europese regels.

Harde acties

Farmers Defence Force zegt in een reactie tegen de NOS te verwachten dat er harde acties volgen. De boerenactiegroep concludeert dat er "niks voor de landbouw" is geregeld behalve een verzwaring. De doelen zouden onhaalbaar zijn. Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, NMV, is niet te spreken over de deal. De bond zegt eerder bezorgd dan gerustgesteld te zijn. De NMV pleit voor innovatie en niet voor uitkoop.