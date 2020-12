Technisch directeur Jan Streuer en trainer Ron Jans langer bij FC Twente

Het tweetal is verantwoordelijk voor de goede prestaties van FC Twente dit seizoen. De club, die vorig seizoen nog tegen degradatie moest strijden, staat verrassend op de vijfde plaats in de Eredivisie. Afgelopen weekend werd er in de Johan Cruijff Arena van koploper Ajax gewonnen (2-1).

Fijn werken

"De club en ik waren er snel uit over de verlenging van het contract", geeft de 69-jarige Streuer aan. "Vanaf de eerste dag dat ik bij FC Twente actief ben, heb ik het reuze naar mijn zin. De samenwerking met Ron Jans en zijn staf en de directie is heel goed, de lijnen zijn kort. Bovendien tref ik in De Grolsch Veste een team aan van gedreven en betrokken medewerkers. Dat is fijn werken."

Streuer had deze zomer een groot aandeel in het samenstellen van de selectie. "Aan het begin van het seizoen waren er maar een paar spelers, onder wie vier keepers. In korte tijd hebben we een selectie neer kunnen zetten die het op dit moment prima doet in de eredivisie. Dat is een groot compliment aan Ron Jans en zijn staf", aldus Streuer. "Uiteraard ben je in deze functie ook alweer bezig voor het komende seizoen. Er zijn nog vele vraagtekens en onzekerheden, want er zullen ongetwijfeld weer spelers vertrekken. Dat is echter ook een mooie uitdaging en daar wil ik graag bij betrokken blijven.’

Jans geniet

Ron Jans: "Toen ik in de zomer binnenkwam bij FC Twente zag ik het als een prachtige uitdaging om de club, samen met de nieuwe staf, weer perspectief te bieden. Ik dacht 'dit is een mooie klus, dit gaan we doen'. Ik heb van die beslissing nog geen moment spijt gehad. Het is heerlijk werken met deze staf. Vanaf de eerste dag geniet ik met volle teugen, zoals ik ook geniet van het contact met de spelers. We hebben echt een geweldige groep. Er zijn veel nieuwe jongens gekomen, onder wie vier jongens uit de academie. Er is een goede mix. Er zit enorm veel drive en plezier in het team."

"Er kan nog genoeg beter, maar het is echt fijn werken bij FC Twente", vindt de 62-jarige coach. "Bovendien wil ik natuurlijk een volle Grolsch Veste meemaken, dat is er door corona helaas nog niet van gekomen. Op het verzoek of ik wilde blijven heb ik dan ook niet lang na hoeven te denken. Ik heb met alle plezier mijn contract tot eind volgend seizoen verlengd. Gelukkig heeft Jan Streuer dat ook gedaan, want onze samenwerking is optimaal."

Aanstekelijk voetbal

Algemeen directeur Paul van der Kraan is blij met de contractverlenging van de technische leiding: "De enthousiaste selectie speelt ‘aanstekelijk’ voetbal en heeft al voor menig verrassing gezorgd. Dat is mooi om te zien. Logisch dat we de contracten van Streuer en Jans graag wilden verlengen. Zoals bekend stop ik aan het eind van het seizoen, maar met het aanblijven van Jan Streuer en Ron Jans blijft het technische gedeelte in goede handen en dat is heel belangrijk voor de club."