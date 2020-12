Ledeboerpark in Enschede bij tien mooiste parken ter wereld

Het Abraham Ledeboerpark in Enschede behoort tot de mooiste parken in de wereld. Het staat in de top-10 van de organisatie Green Flag Award, dat jaarlijks het publiek vraagt om te stemmen op de mooiste parken. Er werden dit jaar wereldwijd meer dan 50.000 stemmen uitgebracht.

Het is de tweede keer dat het Ledeboerpark in de top-10 staat, ook vorig jaar stond het park erin. Daarnaast staan ook parken uit Spanje, Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland, Turkije de Verenigde Arabische Emiraten, Zweden en België en Duitsland in de top-10 . Welke van deze parken de meeste stemmen ontving, maakt de organisatie niet bekend.

Wethouder Jurgen van Houdt van Enschede: "Het is geweldig dat we opnieuw in de top-10 staan. We staan op een indrukwekkend lijstje. Voor onze inwoners, medewerkers en alle vrijwilligers die het park onderhouden en beheren is het een prachtige erkenning. Hier mogen we met elkaar best heel trots op zijn."

Green Flag Award

Eerder dit jaar ontving het Abraham Ledeboerpark al voor de tiende keer op rij de erkenning van de Green Flag Award, een internationaal kwaliteitslabel voor parken en groenvoorzieningen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het park aan de nodige kwaliteitseisen voldoen.