Politiechef Enschede over jaarwisseling: 'Helemaal geen vuurwerk is een illusie'

Hoewel er dit jaar een landelijk vuurwerkverbod geldt, verwacht de Enschedese politiechef Henk Walles dat er alsnog de nodige vuurpijlen de lucht ingaan. "We hebben niet de illusie dat er helemaal geen vuurwerk afgestoken wordt", zegt Walles. De politie in de grootste stad van Overijssel zet extra mankracht in voor de jaarwisseling en neemt nu al de nodige maatregelen.

Het belooft een bijzondere jaarwisseling te worden, met een landelijk vuurwerkverbod en tegelijkertijd de coronamaatregelen. "Handhaving en toezicht is een nationaal item", zegt politiechef Henk Walles. "Daarbij zijn de richtlijnen voor ons: eerste handhaving op de openbare orde en veiligheid, daarna op de coronamaatregelen en daarna op het vuurwerk. In die volgorde worden ook de meldingen die binnenkomen bij ons afgehandeld."

Extra 'blauw'

De politie schaalt extra op voor de jaarwisseling en kan, indien dat nodig is, assistentie krijgen van buiten de stad. "Voor Enschede betekent dat, dat we eerst om ons heen kijken in Twente, zodat we vanuit de regio kunnen opschalen", zegt Walles. "Mocht het in Enschede uit de hand lopen, dan kunnen we ook gebruikmaken van een straf 'grootschalig en bijzonder optreden', die voor de hele eenheid Oost-Nederland is."

Walles benadrukt dat er in deze weken voorafgaand aan de jaarwisseling al veel in gang wordt gezet om de overlast tot een minimum te beperken. "We zijn vooral in het voortraject al bezig aan vroegsignalering."

"Dat betekent dat we in de hele maand december extra mensen in de wijken hebben lopen om alvast vroegtijdig met de jeugd in de avonduren in gesprek te gaan. En ze duidelijk een waarschuwing mee te geven als jongeren iets van plan zijn."

We hebben niet de illusie dat er helemaal geen vuurwerk afgestoken wordt Politiechef Henk Walles

Ook wordt er extra gecontroleerd bij de grensovergangen met Duitsland, als wapen tegen illegaal vuurwerk. "We hebben ook nauw contact met Bad Bentheim en Gronau", zegt Walles daarover.

Activiteiten voor jongeren

Waarnemend burgemeester Henk Jan Meijer: "Over het algemeen geeft de politie geen informatie over operationele zaken, zoals de politiesterkte. Maar geloof maar dat de politie opgeschaald is, zoals de Nederlandse hulpverlening altijd opgeschaald is met oud en nieuw."

Enschede wil de komende vakantie 'coronaproof' activiteiten opzetten voor jongeren, om verveling onder de groep tegen te gaan. "Jongerenwerkers zijn op wijkniveau met jongeren in gesprek om in de kerstvakantie activiteiten te kunnen verrichtten. Daar lopen nu allerlei gesprekken over", zegt Meijer.