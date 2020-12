PEC en FC Twente azen op nieuwe stunt, Heracles wil einde aan zegedroogte

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Ajax – PEC Zwolle

Is PEC Zwolle de volgende ploeg die een dreun uitdeelt aan koploper Ajax? Winnen bij Ajax zou voor PEC een unicum betekenen, dat lukte alleen in 2014 bij de strijd om de Johan Cruijffschaal. In de eredivisie won PEC nog nooit een uitwedstrijd bij Ajax.

Twee doelpuntloze remises (2014 en 1989), dat is de magere buit sinds de eerste competitie-ontmoeting. Dat wil niet zeggen dat PEC zich altijd zonder slag of stoot verweerde. In 1987 was het een waar spektakelstuk in De Meer. Met Johan Cruijff en Co Adriaanse als coaches vielen er tien goals, 6-4 voor Ajax.

Edwin van Ankeren zette PEC twee keer op voorsprong, maar in de slotfase trok Ajax het duel naar zich toe. Met onder meer een goal van de debuterende Ronald de Boer.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Jesper Drost won al eens met PEC Zwolle in Amsterdam (2014, Johan Cruijff Schaal). Ook Kamohelo Mokotjo was er toen bij (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Fortuna Sittard

Het is pas de vierde keer dat Fortuna naar Almelo komt voor een eredivisiewedstrijd. En alleen de eerste ontmoeting in 1986 wonnen de Limburgers, met 3-0.

In februari van dit jaar won Heracles thuis nog met 2-0 van Fortuna door twee goals van Cyriel Dessers. Vorig jaar februari sloeg Heracles toe met 6-0 en was Adrián Dalmau de gevierde man met vier goals.

Heracles haalde uit de laatste vier duels maar één punt. Goals maken is, zacht uitgedrukt, een uitdaging voor de Almeloërs dit seizoen. Alleen ADO maakte er tot nog toe minder. Spits Sinan Bakis wacht nog altijd op zijn eerste goal en is ook nog eens geschorst. Ook zijn waarschijnlijke vervanger Adrián Szöke staat nog op nul.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Heracles-spits Sinan Bakis druipt af na zijn rode kaart tegen Feyenoord (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – AZ

Krijgen de golven van succes ook tegen AZ een vervolg voor FC Twente? De Alkmaarders hebben zo hun zorgen en bewaren ook nog eens slechte herinneringen aan de laatste ontmoeting in Enschede.

In februari van dit jaar was AZ nog in een felle strijd verwikkeld met Ajax om de koppositie, maar goals van Giorgi Aburjania en Queensy Menig bezorgden Twente een verrassende 2-0 zege.

De historische uitslagen laten zien dat AZ veel vaker verliest dan wint in Enschede. Dat begon al bij de allereerste ontmoeting in 1969. Willem de Vries tekende toen vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer.

Aftrap zondag 20.00

Dick van Dijk stoeit met twee AZ-verdedigers tijdens de eerste editie van FC Twente-AZ in 1969 (Foto: Tubantia)

Go Ahead Eagles – NAC

NAC reist dit jaar voor de derde keer naar Deventer. Eind januari won Go Ahead met 1-0 door een benutte strafschop van Jeroen Veldmate en in oktober eindigde de bekerontmoeting in een eclatante 6-0 zege voor Go Ahead (met weer een benutte penalty van Veldmate).

Goede herinneringen van NAC aan de Deventer-bezoekjes zijn toch al zeldzaam. Van alle ontmoetingen in de Adelaarshorst (sinds 1964) won NAC er maar vier, alle vier in de vorige eeuw.

Aftrap: vrijdag 21.00 uur

Alle wedstrijden zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.