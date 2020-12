Veel animo voor online infoavond over tuberculosebesmetting op ROC Twente

Zoals dinsdag gemeld werd bij een student van het mbo-college voor Vormgeving, Mode & Media open tbc vastgesteld. De patiënt, die een opleiding mode en maatkleding volgt op locatie De Maere in Enschede, wordt verpleegd in het ziekenhuis.

Corona-infoavond

Gisteravond werd een online informatiebijeenkomst gehouden voor docenten, studenten en hun ouders. Daarbij gaven een verpleegkundige en een GGD-arts tekst en uitleg over de infectieziekte en konden er vragen worden gesteld. Volgens ROC-woordvoerster Els van Riel was er veel animo: "In totaal hebben zo'n zestig mensen ingelogd".

Kans op besmetting

Hoewel de kans dat een tbc-patiënt de bacterie op anderen kan overbrengen niet groot is, is de GGD meteen een contactonderzoek begonnen. Dat is intussen in volle gang.

Mantoux-prik

Daarbij wordt in kaart gebracht wie de afgelopen tijd met de zieke student in aanraking is geweest. Volgens GGD-woordvoerster Elke Oosting worden personen, die daadwerkelijk contact hebben gehad met de patiënt, via een zogenoemde Mantoux-prik getest op tbc.

Het ROC heeft overigens goede hoop dat de huidige coronamaatregelen in dit geval alleen maar in het voordeel zijn: "In het gebouw en ook tijdens de lessen houden we voortdurend anderhalve meter afstand. Bovendien dragen we op het ROC eigenlijk al vanaf het begin mondkapjes", aldus woordvoerster Van Riel.