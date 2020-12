Zwolle verbiedt carbidschieten rond jaarwisseling

In Zwolle mag dit jaar niet met carbid worden geschoten. Het verbod geldt in de hele gemeente, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Zwolle ziet vanwege de coronamaatregelen teveel beperkingen om het carbidschieten veilig te laten plaatsvinden.

Het carbidverbod volgt op het landelijke vuurwerkverbod in Nederland. Dat kwam er om de ziekenhuizen te ontlasten, nu die vol liggen met coronapatiënten.

"We begrijpen dat dit een enorme teleurstelling is voor de mensen die elk jaar traditiegetrouw carbidschieten", zegt burgemeester Peter Snijders. "We hebben natuurlijk alle scenario’s overwogen, maar komen helaas tot de conclusie dat het in Zwolle vrijwel onmogelijk is om het carbidschieten binnen de coronaregels én op een veilige manier te laten plaatsvinden."

De afgelopen jaren liepen de bezoekersaantallen op sommige plekken op tot meer dan honderd mensen. Snijders: "Dit soort grote samenkomsten wil je dit jaar natuurlijk voorkomen. Daar komt nog bovenop dat er waarschijnlijk vanwege het vuurwerkverbod extra mensen zouden gaan carbidschieten. De drukte op de locaties zou daarmee alleen maar toenemen".

Extra locaties onhaalbaar

Het aanwijzen van extra locaties bleek volgens Snijders ook geen optie. "We blijven toch een stad, waar de ruimte om carbid te schieten überhaupt al beperkt is. Zeker als iedereen ook nog anderhalve meter afstand moet houden en in groepjes van maximaal vier mensen bij elkaar mag staan. Al met al vind ik het beter dat we een jaar overslaan."

Zwolle is de eerste grote gemeente in Overijssel die het carbidschieten volledig verbiedt. Eerder kondigde Enschede aan dat alleen buiten de bebouwde kom met carbid geschoten mag worden en burgemeester Ron König van Deventer pleitte al voor eenzelfde maatregel in zijn gemeente.