SP steunt stikstofwet: 'Als we niks doen ligt Nederland nóg een half jaar tot een jaar stil'

Oppositiepartij SP steunt de stikstofwet die vandaag in de Tweede Kamer aan de orde komt. "Wij hebben ook hogere ambities dan dit, maar als we niks doen ligt Nederland nóg een half jaar tot een jaar stil", zegt het Zwolse Tweede Kamerlid Frank Futselaar.

Ook twee andere oppositiepartijen, SGP en 50PLUS, zullen instemmen, waardoor minister Carola Schouten van Landbouw verzekerd is van een meerderheid. "Je ziet het nu in de bouw stilvallen. Mensen dreigen hun baan kwijt te raken. Er moest dus iets gebeuren en dan gaan we wel praten met het kabinet", zegt Futselaar.

Compensatie

Er komt compensatie voor bepaalde landbouwbedrijven die extra last ondervonden van het verbieden van de soepele stikstofregels. Ook komt er 20 miljoen euro extra voor woningbouw en dan vooral voor zorgbuurthuizen, zo is afgesproken met de drie partijen.

Minister Schouten is al sinds mei 2019 met het stikstofprobleem bezig. Op dat moment verbood de Raad van State het soepel verlenen van bouw- en landbouwvergunningen rondom natuurgebieden. Door de uitstoot van stikstof wordt de natuur te veel aangetast en dat is tegen Europese regels.

Farmers Defence Force

Boerenorganisatie Farmers Defence Force heeft al te kennen gegeven niets te zien in de stikstofwet en heeft acties aangekondigd. "Ik begrijp die reactie op zich wel", stelt Futselaar, "maar er zijn al meerdere aanpassingen ten gunste van de boeren gedaan. Het is vooral een voorstel waarmee we de bouw en de natuur beter kunnen beschermen."

Het vanmorgen begonnen debat zal lange tijd duren, maar dat vindt Futselaar niet erg. "Het is in principe in meerderheid akkoord, maar je weet nooit of er nog briljante ideeën loskomen. Voor mij betekent 'afspraak is afspraak' en daar zullen we ons dus aan houden."

'In ieder geval verder'

"Als de wet het niet haalt", gaat Futselaar verder, "is de consequentie dat er niets gebeurt. Met alle problemen die we al hebben, los nog van corona, is dat eigenlijk niet acceptabel. Met deze wet kunnen we in ieder geval verder."

Futselaar verwacht in de Tweede Kamer een ruime meerderheid die de wet zal steunen. "In de Eerste kamer zal het nog lukken als er iemand ziek is, maar er moeten niet teveel mensen griep hebben als er gestemd gaat worden."