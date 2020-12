Boeren en Natuur en Milieu Overijssel niet blij met stikstofwet

Landbouwminister Carola Schouten heeft eindelijk een meerderheid in de Eerste én Tweede Kamer voor de stikstofwet. Weliswaar in aangepaste vorm, maar dat de wet een feit wordt lijkt slechts een formaliteit. Natuur en Milieu Overijssel én de boeren zijn allerminst blij met de deal die er ligt.

Doordat oppositiepartijen SP, SGP en 50PLUS de wet in aangepaste vorm zullen steunen, zal de wet erdoor komen. Daarin is ten doel gesteld dat in 2025 40 procent van de stikstofgevoelige natuur weer helemaal gezond moet zijn en in 2035 moet dat 74 procent zijn.

Boer Gerrit van der Kolk uit Wierden denkt dat de wet het begin van het einde van zijn bedrijf is. "Ik ben enorm geschrokken, de normen zijn hoger uitgevallen dan Schouten eerst had voorgesteld."

Ook Ruud Pleune van Natuur en Milieu Overijssel is niet tevreden. "Dit is een schijnoplossing voor alle partijen. Zowel voor de economische als voor de natuurpartijen. Dit is een korte termijn oplossing, waarmee je mensen tevreden wil houden."

Volgens Pleune is er maar één oplossing voor het stikstofprobleem. "Het advies van de commissie Remkes moet gewoon worden aangehouden. Dat is juridisch al als haalbaar getoetst. Dat geeft ook juridische zekerheid. Nu moet het weer opnieuw worden getoetst en ben je weer een tijd verder. De landelijke overheid neemt nu een groot risico met deze juridisch onhoudbare oplossing."

Aangezien het bedrijf van Van der Kolk op grofweg anderhalve kilometer van Natura 2000-gebied het Wierdense Veld is gevestigd, ziet hij de toekomst somber in. "Ik ben bang dat het een einde voor ons bedrijf betekent op deze locatie. Je hebt te maken met een uitrookbeleid. Ze zeggen dat het vrijwillig is, maar er is weinig vrijwillig aan."

Zijn bedrijf verkopen, ziet de boer niet als een goede optie. "Dan is er eigenlijk maar één koper. En dat is de overheid." Van der Kolk zegt klem te zitten. "Wij zitten vlakbij het Wierdense Veld. En omdat ze precies weten wat wij uitstoten zijn wij de klos. In tegenstelling tot het bedrijventerrein in Nijverdal dat dichterbij het natuurgebied staat. Wij werken met natuur samen, dat doen we al jaren."

Anders boeren

Natuur en Milieu Overijssel ziet in het uitkoopbeleid ook niet direct een oplossing. "Het is een probleem van ons allemaal, maar de boer is wel de grootste bron. Het hoeft van ons helemaal niet met uitkoop, maar wellicht met minder vee anders boeren. In samenhang met de natuur het bedrijf voeren."

Kunnen we dan de komende tijd veel protesten verwachten? "Ik ga alles aangrijpen om te protesteren, maar de ervaring leert dat er niet naar ons geluisterd wordt. Maar we geven niet op", zegt de strijdbare boer. Pleune wil het anders aanpakken. "Wij gaan liever aan de slag dan dat we op de barricade staan."