Van Egten sleept ondernemer Sanderink voor rechter om nieuwe 'lastercampagne' te stoppen

Komende maandag staan ze opnieuw voor de Almelose rechter. Brigitte van Egten zal eisen dat haar ex, de Twentse ondernemer Gerard Sanderink, stopt met verspreiden van negatieve berichten over haar onder zijn vele duizenden personeelsleden.

Precies een week geleden zette z'n (intussen voormalig) advocaat, Jurjen Lemstra, de handtekening onder een 'wapenstilstand' die een half jaar zou moeten duren. Het Arnhemse gerechtshof dacht hiermee een brug te hebben geslagen, maar zoals verwacht door vriend en vijand hield de eigenzinnige zakenman zich er niet aan.

Zijn vele duizenden werknemers van zijn IT-bedrijf Centric en zijn bouwbedrijf Strukton kregen zondag en maandag mail met als inhoud zijn verdenkingen en beschuldigingen van fraude door zijn ex Brigitte van Egten. Niet alleen overtrad hij hiermee het 'bestand', ook gaat hij hiermee voorbij aan andere rechterlijke uitspraken.

Kort geding

Maandag dient met spoed de zaak voor de Almelose kortgedingrechter. Daar weten ze intussen dankzij een spervuur aan rechtszaken precies wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar alle uitspraken ten spijt, de vraag is of rechterlijke uitspraken echt invloed hebben op het doen en laten van Sanderink.

Tot nu toe was hij weinig onder de indruk van de 'financiële prikkel' om zijn overtredingen tegen te gaan. Zijn beschuldigingen hebben Sanderink toch al ruim een half miljoen euro gekost. Hij is niet alleen overtuigd van zijn gelijk, hij kan het zich ook permitteren met een vermogen door Quote geschat op 570 miljoen euro.

Mail aan personeel

Zondag stuurde hij z'n Strukton-personeel een mail dat de ruzie met Van Egten 'onrust en onduidelijkheid bij collega's, opdrachtgevers en niet in de laatste plaats bij mijzelf' veroorzaakt.' Verder staat hij stil bij 'conclusies' uit het onderzoek en beschuldigt hij zijn ex opnieuw van geknoei met beloningen en diefstal.

'Je hebt als medewerker van Strukton recht op het kennen van de feitelijkheden', schrijft de topman verder, waarbij hij de kanttekening maakt dat iedereen die het rapport leest 'zeer vertrouwelijk' dient om te gaan met de inhoud.

Fraude

'Het rapport' is een rapport van 160 pagina's dat zou moeten bewijzen dat Van Egten fraude heeft gepleegd. Het is opgesteld door Aldo Verbruggen van het Amsterdamse Lumen Lawyers. Al eerder is in een rechtszaak uitgesproken dat Verbruggen geen 'onafhankelijk' onderzoeker is.

Daarnaast had Sanderink het rapport niet mogen verspreiden volgens Verbruggen, zo staat er in het voorwoord: 'Gelet op de vertrouwelijkheid van de gegevens die deel uitmaken van dit rapport, staat het u niet vrij zonder onze toestemming de inhoud van dit rapport of delen ervan te delen met derden.'

Wie durft nog?

Volgens het Financieel Dagblad zijn beide advocaten intussen opgestapt als gevolg van de eigenzinnige manoeuvre van de steenrijke Sanderink. Overigens zijn er vóór deze twee ook al twee opgestapt, advocaat Boogaard uit Goes en advocaat De Mol uit Den Haag.

Boogaard is als advocaat van Sanderink ook al meermalen op de vingers getikt door zowel de Raad als het Hof van Discipline vanwege poging tot beïnvloeding van een getuige. Dat was de mededirecteur Van der Heijden die al vanaf het begin Van Egten steunde. Van der Heijden hield voet bij stuk ondanks het telefoontje van Boogaard en moest dat bekopen met zijn baan.