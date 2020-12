Motie Koerhuis kan aanjager zijn voor Overijsselse woningbouw: 'Ook hier moet gebouwd worden'

Bouwprojecten van 500 woningen of meer kwamen in aanmerking voor het geld uit Den Haag. Die zijn er niet zoveel in Overijssel. Een motie van Koerhuis om die grens te verlagen naar 200 woningen werd aangenomen. "De kans dat er geld naar Overijssel gaat is nu groter."

Door heel Nederland lopen de woningtekorten op. Ook in Overijssel is de vraag naar goede en betaalbare huizen vele malen groter dan het aanbod. Met verschillende regelingen probeert Den Haag de bouw van meer woningen te stimuleren.

Een van die regelingen is de woningbouwimpuls. Met het geld uit dit potje kunnen gemeenten bijvoorbeeld grond bouwrijp maken of een weg naar een nieuwe wijk aanleggen. Die aanpassingen kunnen net dat zetje zijn om het sein voor de start van de bouwwerkzaamheden op groen te zetten.

Miljoenen naar Overijssel

De gemeenten Deventer en Enschede hebben inmiddels geld gekregen uit de regeling. Enschede ontving 3 miljoen, waardoor kan worden begonnen met de bouw van bijna zevenhonderd huizen nabij of in het centrum. Deventer kreeg 3,2 miljoen voor de plannen die de stad heeft met de stationsomgeving, het Haveneiland en het Roto Smeets-terrein.

Enschede bouwt meer dan 600 woningen in het centrum. (Foto: Gemeente Enschede)

VVD-Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis vindt dat er nog veel meer geld naar Overijssel moet komen. Door zijn motie komen in de tweede ronde ook kleinere bouwprojecten (vanaf 200 huizen) in aanmerking voor geld uit de regeling. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Koerhuis: "Ik weet dat Zwolle, Hengelo en Almelo bezig zijn om geld te krijgen. Ik roep ook Enschede en Deventer op om zich opnieuw in te schrijven. Het woningtekort is groot. Ook hier moet gebouwd worden."

De woningbouwimpuls is een van de middelen om de woningbouw in het land aan te jagen. De regeling is bedoeld voor bouwprojecten met betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen of goedkope koopwoningen.