Scholengemeenschap Jacobus Fruytier in Rijssen dicht wegens veel coronabesmettingen

Omdat er 25 tot 30 leerlingen besmet zijn met het coronavirus, daardoor zo'n 150 leerlingen ook nog eens in quarantaine zitten en zes tot zeven leraren ook besmet zijn, is besloten de reformatorische scholengemeenschap Jacobus Fruytier in Rijssen voorlopig te sluiten.

De afgelopen weken waren er ook al besmettingen op de school. "Maar toen konden we het nog redelijk overzien met bron- en contactonderzoek. De afgelopen dagen hebben we het dermate veel zien stijgen, dat we tot dit besluit hebben moeten komen. Het was niet meer goed na te gaan", vertelt locatieleider Ineke Voortman.

'Veel ervaring'

De school heeft zo'n zeshonderd leerlingen. "Die gaan nu allemaal online les krijgen de komende weken. In de eerste lockdown hebben we dat natuurlijk ook gedaan en we hebben dus veel ervaring. De afgelopen tijd hebben we dat verbeterd en verdiept, dus dat moet wel goed komen."

Waar de vele besmettingen vandaag komen, weet Voortman niet precies te duiden. "Het aantal neemt toe in het hele land en ook in Rijssen-Holten. Dat merken wij op school dus ook." Dat kerkbezoeken er iets mee te maken hebben, wijst ze van de hand. "De kerken in Rijssen hebben prima afspraken gemaakt over de maatregelen en komen die ook goed na. Ik bezoek zelf ook wel eens een kerk en kan dat uit eigen ervaring beamen."

'Veiligheidsoverwegingen'

Dat de leerlingen nu uit de schoolomgeving zijn en dus niet te achterhalen is waar ze de hele dag rondhangen, is volgens de locatieleider niet aan de school. "Dat is niet onze verantwoordelijkheid. We doen de school dicht uit veiligheidsoverwegingen en geven online les. Begin januari zien we wel hoe het er dan voor staat en of we na de kerstvakantie weer open kunnen."