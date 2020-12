Ook Zwolle met twee locaties in de race voor Nationale Voetbalmuseum

In de strijd om het Nationale Voetbalmuseum krijgt Deventer concurrentie van Zwolle. De provinciehoofdstad is met twee locaties in de race, één in het centrum en één daarbuiten. Dat laat Johan Derksen weten aan RTV Oost.

Het voormalige bibliotheekpand op de Brink in Deventer ligt op pole position om de locatie te worden van het Nationale Voetbalmuseum. Pandeigenaar Arjen Lagerweij gaf er vanmiddag een rondleiding aan initiatiefnemers Johan Derksen, Hugo Borst, Kees Jansma en Matty Verkamman. Laatstgenoemde was er dinsdag ook al en reageerde gelijk enthousiast.

"Ik vond het fantastisch", reageert Derksen, nu hij het pand ook heeft gezien. "De locatie is top. We hebben hier alle mogelijkheden om iets moois te maken. En het is een prachtige locatie op de Brink, een van de mooiste plekjes van Nederland. Als het financieel mogelijk is, gaan we hier heen. Geen discussie mogelijk."

Veel te doen

Er zal echter nog veel water door de IJssel moeten stromen, voordat het voetbalmuseum in Deventer er echt kan komen. Derksen: "Er moet gebouwd worden, de exploitatie moet geregeld worden, er moet huur betaald worden. En daarvoor zijn we toch ook afhankelijk van subsidies van gemeente en provincie om zoiets van de grond te krijgen."

Mocht het in Deventer niet lukken, dan pas komen andere locaties in beeld, zoals Zwolle. "We hebben aanbiedingen uit Rotterdam, Utrecht en twee uit Zwolle", zegt Derksen. "Daar gaan we ook nog kijken. Maar we hebben hier de eerste afspraken gemaakt. Lukt het hier, dan wordt dit 'm. Lukt het hier niet, dan kijken we verder. Zwolle ligt geografisch ook heel goed voor ons."