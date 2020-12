Veiligheidsregio Twente hekelt 'kerstovertreders': "Dolksteek in de rug voor zorgpersoneel"

Langere tijd werd gehoopt dat de coronamaatregelen voor de feestdagen ietwat versoepeld worden, maar met de huidige besmettingscijfers is er volgens premier Rutte geen ruimte voor versoepelingen. En dat betekent: maximaal drie gasten per dag ontvangen met kerst.

Kerstgedachte

Sander Schelberg, vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Twente, zegt niet te begrijpen dat mensen die regels gaan overtreden. "Volgens mij is dat ook niet de kerstgedachte. De kerstgedachte is dit jaar even wat soberder. Als wij het zorgpersoneel willen waarderen, dat dag en nacht voor al die zieken aan het bed staat, dan is het maar een kleine moeite om met maximaal drie gasten aan het kerstdiner te zitten."

Volgens Schelberg is corona allang geen ver-van-mijn-bedshow meer. "Iedereen kent wel iemand die het heeft of heeft gehad. Als je dan toch kerst met meer mensen gaat vieren, dan heb je geen idee wat samenleven betekent. Mijn moeder vind het ook niet leuk dat ik er niet ben dit jaar, maar het zij zo."

Twente met voetbal is in het linkerrijtje leuk, maar niet tijdens de bestrijding van de coronacrisis Sander Schelberg, Veiligheidsregio Twente

Twente op een kantelpunt

Minister De Jonge zei afgelopen dinsdagavond dat 'Twente op een kantelpunt staat'. De regio Twente loopt volgens de minister risico op een verzwaarde lockdown voor de kerstdagen als het aantal coronabesmettingen nog meer toeneemt.

"Ik vind het jammer dat hij dat zei", zegt Schelberg daarover. "We hebben meegemaakt dat erover gesproken werd dat Twente in een regionale lockdown zou moeten komen. We hebben het afgewend, maar ik wil niet nog een keer horen dat Twente op die tafel wordt besproken. Twente met voetbal is in het linkerrijtje leuk, maar niet tijdens de bestrijding van de coronacrisis."

'Zelf in de hand'

De vicevoorzitter van de Twentse veiligheidsregio benadrukt dat we eventueel strengere maatregelen zelf in de hand hebben. "Het is aan ons eigen gedrag of we minder besmettingen hebben. Wij kunnen er zelf voor zorgen dat de nog strengere regels afgewend blijven."