Techniek Nederland positief over stikstofwet: "Ruimte om verder te gaan"

In tegenstelling tot de agrarische sector en natuurorganisaties is de bouw wél positief over de stikstofwet. Wel moet de juridische houdbaarheid van de wet worden afgewacht, stelt Doekle Terpstra van Techniek Nederland.

"We moeten concluderen dat dit een positieve ontwikkeling is. Voor onze sector geeft het voldoende ruimte om verder te gaan. Het is wel afhankelijk of er snel vergunningen kunnen komen", stelt Terpstra, die namens de technieksector praat.

Hij is van mening dat met het tijdelijk stilleggen van de bouw de sector een te hoge prijs heeft betaald voor hun geringe aandeel in de stikstofcrisis. "Wij leveren slechts één procent van de uitstoot. Reken ons dat deel dan aan."

'Meest acceptabele'

Minister Schouten is al sinds mei 2019 met het stikstofprobleem bezig. Op dat moment verbood de Raad van State het soepel verlenen van bouw- en landbouwvergunningen rondom natuurgebieden. Door de uitstoot van stikstof wordt de natuur te veel aangetast en dat is tegen Europese regels.

SP-Kamerlid Frank Futselaar zei vanochtend in het radioprogramma KlaarWakker dat de stikstofwet in deze vorm voor hem niet de ideale uitkomst is, maar wel de meest acceptabele. "Als we niets doen, ligt Nederland nóg een half jaar tot een jaar stil", doelde hij op onder meer de bouw.

Juridisch houdbaar?

Toch houdt Techniek Nederland nog een slag om de arm, want ze zijn er niet zeker van dat de wet standhoudt. "Als het juridisch houdbaar is, zijn wij optimistisch gestemd. Het is heel belangrijk dat er gebouwd wordt, want dat is wat er tegen de woningnood kan worden gedaan."

Dat de bouw de oplossing van het woningtekort is, zien de partijen die de stikstofwet steunen ook. Daarom krijgt de sector ook nog eens een financiële boost van één miljard euro.

Mouwen opstropen

Terpstra zou het liefst zien dat iedereen met elkaar om tafel gaat. "Het zou mooi zijn als we allen inhoudelijk aan de slag gaan. Samen de mouwen opstropen om tot een oplossing te komen die ons allemaal verder brengt. Het is een probleem van ons allen."