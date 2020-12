Zorgconcern IJsselheem is blij met voorrang vaccins voor medewerkers, maar gaat niets verplichten

Bestuurder Karin Leferink van IJsselheem vindt het een goede keus om met zorgpersoneel te beginnen met vaccineren, maar ook met de huidige maatregelen kan je de bewoners nu al goed beschermen: "Het vaccin gaat ons zeker helpen om meer ruimte in de maatschappij te krijgen, maar het is niet zo dat we zonder vaccin niet in staat zijn om met elkaar het virus te lijf te gaan."

Zorgpersoneel wordt straks het eerst gevaccineerd (Foto: Getty Images / Udom Pinyo)

Geen zieken

IJsselheem bewijst dat het kan: het virus buiten houden, hoewel er nog geen vaccin is, vertelt Leferink: "Het gebruik van mondmaskers, handhygiëne en afstand houden helpt ons nu ook al heel erg. We hebben op dit moment geen enkele zieke cliënt in onze huizen. De collega's in De Hazelaar zeggen nu ook: 'elke dag dat er geen virus binnen is, danken wij God', en dat kan ik me goed voorstellen."

De Hazelaar in Hasselt is het zwaarst getroffen huis van IJsselheem. Hier overleden in heel korte tijd tientallen bewoners. Ook in de huizen in Genemuiden en Kampen was de sterfte door corona hoog. Ook bijna vijfhonderd medewerkers raakten besmet, van wie sommigen flink ziek werden. De klap dreunt nu nog na, vertelt Leferink: "De moeheid en trauma's die toen tijdens de eerste golf zijn opgelopen, spelen nu nog steeds bij mijn collega's."

De zorg voor een coronapatiënt (Foto: Eigen foto IJsselheem)

Toch betekent dat niet dat het personeel nu staat te dringen voor een vaccin. Karin Leferink peilde intern de meningen: "Meer dan een derde zegt direct ja, dat zijn ongetwijfeld ook veel mensen die heftig geconfronteerd zijn met de eerste golf. Ruim veertig procent wil toch eerst meer informatie, bijvoorbeeld over wat het doet in combinatie met andere medicijnen. En een klein kwart zeg: nee, ik doe het niet. En dat is niet ongebruikelijk in onze regio, ook niet iedereen kiest voor een griepvaccin".

Geen verplichting

Leferink benadrukt dat ze niemand kan verplichten zich te vaccineren: "Nee, dat zou ik ook niet willen. Ik geloof niet in dwang in dit soort zaken. Ik geloof meer in goed informeren en mensen verleiden het goede te doen. Maar iemand mag zijn eigen mening hebben. Het zelfbeschikkingsrecht vind ik een groot goed in Nederland."

IJsselheem heeft een eigen teststraat voor medewerkers (Foto: RTV Oost)

IJsselheem voert nu al intensief overleg met GGD IJsselland over het vaccinatieprogramma. Leferink verwacht dat in januari ook de eerste mensen gevaccineerd gaan worden. Maar of daarmee de derde golf wordt voorkomen, is nog niet duidelijk: "Er zijn nooit zekerheden in dit leven. Mijn oproep zou zijn: laten we tot die tijd heel goed de maatregelen in acht nemen van afstand, verminderen van contact en het gebruik van mondmaskers als je dicht bij elkaar moet zijn, en volgens mij hebben we laten zien dat we dat heel goed kunnen".