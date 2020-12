Cao-onderhandelingen lopen stuk: personeel Scania in Zwolle weigert overwerk

Onderhandelingen tussen FNV Metaal en de werkgevers in de metaalsector hebben nog niet geleid tot een akkoord. De vakbond kon zich onder meer niet vinden in de geboden loonstijging. De eerste actie volgde vandaag: het personeel van Scania in Zwolle weigert nog langer om over te werken.

Inzet van de onderhandelingen is een nieuwe cao voor de 160.000 medewerkers in de metaalsector. Werkgevers gingen vandaag niet in op de eisen die FNV Metaal stelde in zijn ultimatum. Partijen werden het niet eens over een flink aantal zaken, zoals het moderniseren van afspraken over werk-privébalans. Ook zijn ze het niet eens over loon. Werkgevers boden een loonstijging waarbij werknemers er volgens de vakbond in koopkracht op achteruit gaan.

Maximale flexibiliteit

Volgens bestuurder Ingrid Langenberg van FNV Metaal is de actiebereidheid groot. "De werkgevers laten ons, net als bij eerdere cao-onderhandelingen, geen andere keuze dan actie te voeren en te staken.’"

De eerste actie, een overwerkstaking, is vandaag bij Scania in Zwolle. Volgens de vakbond is Scania een van de voorbeelden van werkgevers in de sector die vast blijven houden aan traditionele uitgangspunten. "Overwerken op zaterdagen is bij Scania eerder regel dan uitzondering en Scania verwacht op alle fronten maximale flexibiliteit van haar medewerkers. En dat het liefst zonder dat daar iets tegenover staat", aldus Langenberg.

'Absurd laag'

"Mensen zijn het zat om als derderangs product behandeld te worden", vervolgt Langenberg. "Ze zijn het kind van de rekening." De loonsverhoging die de werkgevers bieden is volgens de vakbond 'absurd laag'.

"Iemand met een bruto jaarsalaris van 30.000 euro gaat er in 2021 maar 0,14 euro bruto per uur op vooruit en in 2022 zelfs maar 0,09 euro. Zie daar maar eens je hogere ziektekosten, een hogere energierekening en duurdere boodschappen van te betalen", aldus een boze Langenberg.

Banen op de tocht

Het is niet de eerste keer dat er stakingen en acties plaatsvinden in een van de grootste sectoren van Nederland. Bij de vorige drie cao-onderhandelingen draaide het ook uit op langdurige stakingen en acties.

De fabriek in Zwolle is de grootste Scania-fabriek ter wereld. De onderneming heeft wereldwijd ongeveer 50.000 medewerkers in dienst, in meer dan honderd landen. In Nederland telt Scania circa drieduizend medewerkers, verdeeld over de fabrieken in Zwolle en Meppel en veertig verkoop- en servicevestigingen. Door de coronacrisis staan er duizenden banen op de tocht.