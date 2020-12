Leerlingen De Waerdenborch in Holten krijgen paarse mondkapjes uitgedeeld

Voor Niek Bosman, docent op De Waerdenborch is het vandaag een belangrijke dag. "Dit is de dag waarop wij het gesprek aangaan over de verschillende seksuele oriëntaties en genders". Er is op de Holtense middelbare school flink uitgepakt om Paarse Vrijdag onder de aandacht te brengen.

Collega Patricia Achenbach-Veira is al jaren de kartrekker van het hele gebeuren, maar moest vandaag tot haar grote spijt verstek laten gaan omdat ze in quarantaine moest. Maar gelukkig lag alles al klaar in haar tekenlokaal om de dag toch door te laten gaan.

GSA groep

Op De Waerdenborch is een speciale GSA-groep (Gender and Sexuality Alliance). De GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Zij helpen vandaag om de school te versieren, en met het uitdelen van mondkapjes en allerlei andere activiteiten.

Er hangen posters, en vlaggen, je kunt je nagels paars laten lakken, je haar paars spuiten en er werden paarse mondkapjes uitgedeeld. En zoals ieder jaar wordt iedereen opgeroepen vandaag een paars kledingstuk te dragen.

Soms negatieve opmerkingen

Lieke is ook aangesloten bij de GSA groep en merkt dat de reacties over het algemeen heel positief zijn. "De mondkapjes waren al snel op. Heel soms merk je dat er wel wat negatieve opmerkingen gemaakt worden, maar dat hou je toch", zegt Lieke.

Marit zegt dat het daarom fijn is dat je er met anderen over kunt praten. Zij ervaart ook wel eens negatieve opmerkingen. "Maar ik kan dat makkelijk van mij af laten glijden, en de praatgroep helpt daarbij".

Thuis voelen

Docent Niek Bosman merkt ook dat er wat ongemak bij komt kijken. "Vanmorgen heb ik het er ook over in de klas. Dan wordt er eerst wat lacherig gedaan, maar als je er verder op doorgaat dan blijkt dat de meeste leerlingen het heel normaal vinden. Het is ook niet gek dat het soms wat ongemakkelijk voelt. Pubers zijn nog op zoek naar wie ze zijn".

Op Paarse Vrijdag wil De Waerdenborch uitdragen dat de school er voor iedereen is en dat iedereen zich er thuis mag voelen. "Want iedereen is uniek, en dat vieren wij vandaag", besluit Bosman.