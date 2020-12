Wat vind jij: Moeten we voor de oudejaarsconference een uitzondering maken op de 30-mensen-regel?

De cabaretier pleitte eerder voor een uitzondering, hij hoopte op 250 toeschouwers. Want volgens hem komt zijn voorstelling met maar dertig man niet tot zijn recht. Nu is dus duidelijk geworden dat de gemeente geen uitzondering voor hem maakt.

Er wordt nu nagedacht over een alternatief. "Samen met de betrokken partijen gaan wij nu de mogelijke scenario's bespreken, waarbij ons gezamenlijke streven is dat de tv-uitzending doorgaat", zegt een woordvoerder tegen de NOS. Een mogelijk alternatief is dat Van 't Hek zijn voorstelling doet in een tv-studio.

Twentse Eindejaarsconference

De Twentse variant van de eindejaarsconference gaat dit jaar in ieder geval niet door. Wellicht dat er in april of mei nog wat komt, maar dat is nog even afwachten.