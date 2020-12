Schade aan woning in Deventer na explosie

Een woning in Deventer is vannacht beschadigd geraakt na een explosie. Dat gebeurde kort voor drie uur in de Leonard Springerlaan in de wijk De Vijfhoek. Door de klap werd een groot deel van de voordeur van het huis weggeblazen en sprong een ruit.

Wat er precies is ontploft, is nog niet duidelijk. Wel werd op straat voor de woning een lang stroomdraad gevonden. Dit is mogelijk als ontsteking voor de explosie gebruikt. Brokstukken lagen na de knal verspreid over straat.

Knal tot ver in de omgeving te horen

De knal was tot ver in de omgeving te horen. Tientallen buurtbewoners werden wakker en stonden op straat of hingen uit hun raam. Ook in het naastgelegen dorp Schalkhaar is de knal te horen geweest.

Volgens de politie was er op het moment van de explosie één persoon in de woning aanwezig. Deze man is niet gewond geraakt. Hij is verhoord door de politie. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor de explosie is geweest, is nog niet duidelijk. De politie doet nog de hele ochtend onderzoek.